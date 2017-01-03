"الإنذار المبكّر": تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل
قال: تشهد انخفاضاً في الشمال والوسط والشرق ثم يعقبها ارتفاعٌ تدريجي
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، اليوم، من حالة تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل.
وقال: يصحبها انخفاض الحرارة شمال ووسط وشرق المملكة؛ يعقبها ارتفاعٌ تدريجي قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.
وأضاف عن الطقس في الرياض: انخفاض درجات الحرارة من الأربعاء إلى الجمعة، والصغرى تصل إلى 8 درجات صباح الجمعة.
"الإنذار المبكّر": تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-03
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، اليوم، من حالة تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل.
وقال: يصحبها انخفاض الحرارة شمال ووسط وشرق المملكة؛ يعقبها ارتفاعٌ تدريجي قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.
وأضاف عن الطقس في الرياض: انخفاض درجات الحرارة من الأربعاء إلى الجمعة، والصغرى تصل إلى 8 درجات صباح الجمعة.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
12:57 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:09 AM
قال: تشهد انخفاضاً في الشمال والوسط والشرق ثم يعقبها ارتفاعٌ تدريجي
"الإنذار المبكّر": تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، اليوم، من حالة تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل.
وقال: يصحبها انخفاض الحرارة شمال ووسط وشرق المملكة؛ يعقبها ارتفاعٌ تدريجي قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.
وأضاف عن الطقس في الرياض: انخفاض درجات الحرارة من الأربعاء إلى الجمعة، والصغرى تصل إلى 8 درجات صباح الجمعة.