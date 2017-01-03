"الإنذار المبكّر": تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل

قال: تشهد انخفاضاً في الشمال والوسط والشرق ثم يعقبها ارتفاعٌ تدريجي

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر، اليوم، من حالة تذبذب في درجات الحرارة على المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وقال: يصحبها انخفاض الحرارة شمال ووسط وشرق المملكة؛ يعقبها ارتفاعٌ تدريجي قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.

وأضاف عن الطقس في الرياض: انخفاض درجات الحرارة من الأربعاء إلى الجمعة، والصغرى تصل إلى 8 درجات صباح الجمعة.