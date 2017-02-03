"الإنذار المبكر": تنبيه باستمرار النشاط في الرياح السطحية تحدّ من الرؤية الأفقية

تستمر حتى غد وتشمل مكة والطائف ورابغ والقنفذة

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للرئاسة العامة للأرصاد تنبيهاً باستمرار النشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية، إلى أقل من ( 1كم)، ما يتسبب في شبه انعدام الرؤية.



وأوضحت "الارصاد" أن التنبيه يشمل مكة المكرمة، والطائف، ورابغ، والقنفذة، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.



وأضافت "الأرصاد": "الحالة بدأت من مساء أمس، وتستمر حتى الساعة 12 من مساء الجمعة".