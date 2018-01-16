"الإنذار المبكّر" ينبّه ٤ مناطق .. غبار وسحب مُمطرة

في حالات عدة تتواصل لفترات متفاوتة من مساء اليوم

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة بمناطق مختلفة؛ بينها منطقة مكة المكرّمة "الليث"؛ خاصة الطريق الواصل بين جدة وجيزان عبر رياح نشطة وأتربة مُثارة من ٩ صباحاً إلى ٧ مساءً يصحبها ​نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتتعرّض منطقة حائل من ٩ صباحاً إلى ٨ مساءً إلى ​نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة.

أما منطقة القصيم، فهي على موعد مع رياح نشطة.. سحب رعديّة من ٩ صباحاً ولمدة ١٢ ساعة مع ​نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة الممطرة مساءً.

وأخيراً نبّه النظام من تعرُّض المنطقة الشرقية "حفر الباطن" لحالة رياح نشطة .. سحب رعديّة من ٩ صباحاً الى ٣ فجر الإثنين مع ​نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة مساءً.