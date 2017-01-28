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الاتحاد أمام الوحدة .. "ربيع" وثلاث نقاط

خطف الفوز في مباراة شهدت بطاقة حمراء

تصوير - مشعل الزهراني: تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 16 من دوري جميل.

الحصة الأولى:
شهد الشوط الأول فرصًا متساوية بين الفريقين دون تهديد حقيقي على كلا المرميين، وعند الدقيقة الـ4 أهدر عبدالعزيز العرياني هدفًا محققًا للاتحاد بعد تلقيه عكسية فهد المولد سددها الأول قوية اعتلت العارضة.

انخفض بعدها رتم المباراة حتى الدقيقة 27 نفذ فهد الأنصاري كرة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى على دفعتين.

وفي الدقيقة 34 تلقى مختار فلاتة تمريرة خاطئة من مدافع الاتحاد عمار الدحيم أمام المرمى سددها الأول ضعيفة وبعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 43 تمكن ربيع سفياني من إحراز الهدف الأول للاتحاد إثر متابعته لكرة مرتدة من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء أسكنها سفياني الشباك.

الحصة الثانية:
انطلق الشوط وسط محاولات خجولة للاعبي الوحدة لإدراك التعادل مع تراجع لاعبي الاتحاد.
عند الدقيقة 52 سدد خالد السميري كرة قوية أثناء مواجهته للمرمى تصدى لها حارس الوحدة عبدالله العراف على دفعتين.

وفي الدقيقة 69 سدد منصور النجار كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاتحاد اعتلت عارضة علي العامري لتخرج لركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة 87 أخطر كرة وحداوية بعدما سدد وليد محبوب كرة ثابتة من خارج المنطقة لامست الشباك الخارج للقائم الأيمن لحارس المرمى.
شهد اللقاء طردًا للاعب الوحدة منصور عادل في الدقيقة 92.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد أمام الوحدة .. "ربيع" وثلاث نقاط
سبق

تصوير - مشعل الزهراني: تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 16 من دوري جميل.

الحصة الأولى:
شهد الشوط الأول فرصًا متساوية بين الفريقين دون تهديد حقيقي على كلا المرميين، وعند الدقيقة الـ4 أهدر عبدالعزيز العرياني هدفًا محققًا للاتحاد بعد تلقيه عكسية فهد المولد سددها الأول قوية اعتلت العارضة.

انخفض بعدها رتم المباراة حتى الدقيقة 27 نفذ فهد الأنصاري كرة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى على دفعتين.

وفي الدقيقة 34 تلقى مختار فلاتة تمريرة خاطئة من مدافع الاتحاد عمار الدحيم أمام المرمى سددها الأول ضعيفة وبعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 43 تمكن ربيع سفياني من إحراز الهدف الأول للاتحاد إثر متابعته لكرة مرتدة من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء أسكنها سفياني الشباك.

الحصة الثانية:
انطلق الشوط وسط محاولات خجولة للاعبي الوحدة لإدراك التعادل مع تراجع لاعبي الاتحاد.
عند الدقيقة 52 سدد خالد السميري كرة قوية أثناء مواجهته للمرمى تصدى لها حارس الوحدة عبدالله العراف على دفعتين.

وفي الدقيقة 69 سدد منصور النجار كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاتحاد اعتلت عارضة علي العامري لتخرج لركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة 87 أخطر كرة وحداوية بعدما سدد وليد محبوب كرة ثابتة من خارج المنطقة لامست الشباك الخارج للقائم الأيمن لحارس المرمى.
شهد اللقاء طردًا للاعب الوحدة منصور عادل في الدقيقة 92.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
10:28 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:14 PM
خطف الفوز في مباراة شهدت بطاقة حمراء

الاتحاد أمام الوحدة .. "ربيع" وثلاث نقاط

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
15,064

تصوير - مشعل الزهراني: تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الوحدة بنتيجة هدف دون مقابل وذلك في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 16 من دوري جميل.

الحصة الأولى:
شهد الشوط الأول فرصًا متساوية بين الفريقين دون تهديد حقيقي على كلا المرميين، وعند الدقيقة الـ4 أهدر عبدالعزيز العرياني هدفًا محققًا للاتحاد بعد تلقيه عكسية فهد المولد سددها الأول قوية اعتلت العارضة.

انخفض بعدها رتم المباراة حتى الدقيقة 27 نفذ فهد الأنصاري كرة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى على دفعتين.

وفي الدقيقة 34 تلقى مختار فلاتة تمريرة خاطئة من مدافع الاتحاد عمار الدحيم أمام المرمى سددها الأول ضعيفة وبعيدة عن القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 43 تمكن ربيع سفياني من إحراز الهدف الأول للاتحاد إثر متابعته لكرة مرتدة من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء أسكنها سفياني الشباك.

الحصة الثانية:
انطلق الشوط وسط محاولات خجولة للاعبي الوحدة لإدراك التعادل مع تراجع لاعبي الاتحاد.
عند الدقيقة 52 سدد خالد السميري كرة قوية أثناء مواجهته للمرمى تصدى لها حارس الوحدة عبدالله العراف على دفعتين.

وفي الدقيقة 69 سدد منصور النجار كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاتحاد اعتلت عارضة علي العامري لتخرج لركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة 87 أخطر كرة وحداوية بعدما سدد وليد محبوب كرة ثابتة من خارج المنطقة لامست الشباك الخارج للقائم الأيمن لحارس المرمى.
شهد اللقاء طردًا للاعب الوحدة منصور عادل في الدقيقة 92.

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