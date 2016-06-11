الاتحاد الإماراتي يطلب استبدال الحكم القطري قبل مواجهته أمام تايلاند

أ ف ب : طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة منتخبه مع نظيره التايلاندي في 13 يونيو الحالي ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية، من بينها جريدتا الاتحاد والخليج عبر حسابَيْهما في "تويتر"، اليوم الجمعة إلى أن الاتحاد الإماراتي خاطب الاتحاد الدولي "فيفا" لتغيير طاقم التحكيم القطري المعيَّن لإدارة المباراة مع تايلاند الثلاثاء.

وكان "فيفا" قد عيَّن طاقم التحكيم القطري المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري، والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكمًا رابعًا؛ لإدارة اللقاء في بانكوك.

ويأتي طلب الاتحاد الإماراتي بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارات وقطر، التي أدت في الخامس من الشهر الحالي إلى قطع العلاقات بينهما.

وتشهد منطقة الخليج منذ الاثنين أزمة دبلوماسية حادة، اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين - فضلاً عن دول أخرى - علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.