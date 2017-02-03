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الاتحاد السعودي لكرة القدم يختتم دورة C للمدربين الوطنيين

حضرها آل الشيخ ويان وينكل وحفزا المشاركين

أسدل الستار على دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي أقيمت في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية وشارك في الدورة 21 مدرباً.

وحاضر فيها المحاضران الوطنيان محمد القرني وخالد الفرحان، اللذان تم تكريمهما في نهاية الدورة.

وحضر حفل تكريم المدربين المشاركين في الدورة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ / طلال بن حسن آل الشيخ، والمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد يان فان وينكل إلى جانب مدير إدارة التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ساندر.

من جانبه، أكد طلال آل الشيخ أهمية الاستفادة من هذه الدورات، والسعي من أجل تحقيق طموح المدربين والعمل، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يألو جهداً في سبيل دعم المدرب الوطني في كافة الاتجاهات، مشدداً على ضرورة أن يسعى المدرب إلى تطوير إمكانياته والاستفادة من الدورات التدريبية والتجارب، متمنياً التوفيق لجميع المدربين الوطنيين.

من جهته، أعرب السيد يان فان وينكل عن سعادته بتخرج الكثير من المدربين الوطنيين من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيناً أنهم الاستثمار الحقيقي لبناء كرة القدم في المملكة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدورات ستقام خلال هذا العام امتداداً للدورات السابقة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية قد أقام العديد من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال العام الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يختتم دورة C للمدربين الوطنيين
سبق

أسدل الستار على دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي أقيمت في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية وشارك في الدورة 21 مدرباً.

وحاضر فيها المحاضران الوطنيان محمد القرني وخالد الفرحان، اللذان تم تكريمهما في نهاية الدورة.

وحضر حفل تكريم المدربين المشاركين في الدورة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ / طلال بن حسن آل الشيخ، والمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد يان فان وينكل إلى جانب مدير إدارة التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ساندر.

من جانبه، أكد طلال آل الشيخ أهمية الاستفادة من هذه الدورات، والسعي من أجل تحقيق طموح المدربين والعمل، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يألو جهداً في سبيل دعم المدرب الوطني في كافة الاتجاهات، مشدداً على ضرورة أن يسعى المدرب إلى تطوير إمكانياته والاستفادة من الدورات التدريبية والتجارب، متمنياً التوفيق لجميع المدربين الوطنيين.

من جهته، أعرب السيد يان فان وينكل عن سعادته بتخرج الكثير من المدربين الوطنيين من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيناً أنهم الاستثمار الحقيقي لبناء كرة القدم في المملكة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدورات ستقام خلال هذا العام امتداداً للدورات السابقة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية قد أقام العديد من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال العام الماضي.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:43 PM
حضرها آل الشيخ ويان وينكل وحفزا المشاركين

الاتحاد السعودي لكرة القدم يختتم دورة C للمدربين الوطنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسدل الستار على دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي أقيمت في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية وشارك في الدورة 21 مدرباً.

وحاضر فيها المحاضران الوطنيان محمد القرني وخالد الفرحان، اللذان تم تكريمهما في نهاية الدورة.

وحضر حفل تكريم المدربين المشاركين في الدورة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ / طلال بن حسن آل الشيخ، والمدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد يان فان وينكل إلى جانب مدير إدارة التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ساندر.

من جانبه، أكد طلال آل الشيخ أهمية الاستفادة من هذه الدورات، والسعي من أجل تحقيق طموح المدربين والعمل، مشيراً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يألو جهداً في سبيل دعم المدرب الوطني في كافة الاتجاهات، مشدداً على ضرورة أن يسعى المدرب إلى تطوير إمكانياته والاستفادة من الدورات التدريبية والتجارب، متمنياً التوفيق لجميع المدربين الوطنيين.

من جهته، أعرب السيد يان فان وينكل عن سعادته بتخرج الكثير من المدربين الوطنيين من الدورات التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيناً أنهم الاستثمار الحقيقي لبناء كرة القدم في المملكة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدورات ستقام خلال هذا العام امتداداً للدورات السابقة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية قد أقام العديد من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال العام الماضي.

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