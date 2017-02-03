النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد يجري مرانه الأخير قبل لقاء الديربي

اجرى فريق الاتحاد الكروي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانه الأخير في إطار الاستعداد للقاء الديربي يوم غد الجمعة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين والمقرر إقامتها على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. 

وانطلق المران تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وبحضور رئيس النادي حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود ومدير الاستثمار في النادي خالد التميرك، طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية واللياقية والخطة التكتيكية التي يرغب سييرا في تطبيقها في اللقاء المرتقب، عقب المران التحق طاقم الفريق بمعسكر داخلي بالنادي. 

هذا ويغيب عن لقاء الديربي كل من المصري محمود كهربا نظير مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا، وعمار الدحيم لتعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي، وماجد الخيبري بداعي الإصابة، فيما باتت مشاركة الحارس الدولي عساف القرني في مباراة الديربي تحت إشارة مدرب الفريق لويس سييرا، حيث تواجد القرني مع الفريق في المعسكر الداخلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يجري مرانه الأخير قبل لقاء الديربي
سبق

اجرى فريق الاتحاد الكروي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانه الأخير في إطار الاستعداد للقاء الديربي يوم غد الجمعة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين والمقرر إقامتها على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. 

وانطلق المران تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وبحضور رئيس النادي حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود ومدير الاستثمار في النادي خالد التميرك، طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية واللياقية والخطة التكتيكية التي يرغب سييرا في تطبيقها في اللقاء المرتقب، عقب المران التحق طاقم الفريق بمعسكر داخلي بالنادي. 

هذا ويغيب عن لقاء الديربي كل من المصري محمود كهربا نظير مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا، وعمار الدحيم لتعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي، وماجد الخيبري بداعي الإصابة، فيما باتت مشاركة الحارس الدولي عساف القرني في مباراة الديربي تحت إشارة مدرب الفريق لويس سييرا، حيث تواجد القرني مع الفريق في المعسكر الداخلي.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
12:07 AM

الاتحاد يجري مرانه الأخير قبل لقاء الديربي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
1,611

اجرى فريق الاتحاد الكروي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانه الأخير في إطار الاستعداد للقاء الديربي يوم غد الجمعة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين والمقرر إقامتها على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. 

وانطلق المران تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وبحضور رئيس النادي حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود ومدير الاستثمار في النادي خالد التميرك، طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية واللياقية والخطة التكتيكية التي يرغب سييرا في تطبيقها في اللقاء المرتقب، عقب المران التحق طاقم الفريق بمعسكر داخلي بالنادي. 

هذا ويغيب عن لقاء الديربي كل من المصري محمود كهربا نظير مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا، وعمار الدحيم لتعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي، وماجد الخيبري بداعي الإصابة، فيما باتت مشاركة الحارس الدولي عساف القرني في مباراة الديربي تحت إشارة مدرب الفريق لويس سييرا، حيث تواجد القرني مع الفريق في المعسكر الداخلي.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة