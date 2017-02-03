الاتحاد يجري مرانه الأخير قبل لقاء الديربي

اجرى فريق الاتحاد الكروي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس مرانه الأخير في إطار الاستعداد للقاء الديربي يوم غد الجمعة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين والمقرر إقامتها على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وانطلق المران تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا وبحضور رئيس النادي حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود ومدير الاستثمار في النادي خالد التميرك، طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية واللياقية والخطة التكتيكية التي يرغب سييرا في تطبيقها في اللقاء المرتقب، عقب المران التحق طاقم الفريق بمعسكر داخلي بالنادي.

هذا ويغيب عن لقاء الديربي كل من المصري محمود كهربا نظير مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا، وعمار الدحيم لتعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي، وماجد الخيبري بداعي الإصابة، فيما باتت مشاركة الحارس الدولي عساف القرني في مباراة الديربي تحت إشارة مدرب الفريق لويس سييرا، حيث تواجد القرني مع الفريق في المعسكر الداخلي.