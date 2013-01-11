الاتحاد يواجه جدة ودياً .. ويوقع مع "ربيع"

خاض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مرانه الإعدادي لهذا اليوم بعد نقله على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بسبب أشغال الصيانة الجارية على الملعب الرئيسي بالنادي.

ومن جهة أخرى، ووفقاً للبرنامج الإعدادي الموضوع من قبل المدير الفني للفريق التشيلي "لويس سييرا"؛ فقد تقرر خوض لقاء ودي أمام فريق جدة مساء السبت المقبل الموافق 14 يناير 2017.

ومن جانبه، ينتظر أن تعلن إدارة النادي عن صفقة التعاقد مع اللاعب "ربيع سفياني" ليمثل الفريق كلاعبٍ هاوٍ خلال الاستحقاقات القادمة للفريق.

