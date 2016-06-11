الاثنين.. أهالي حائل يودِّعون أميرهم السابق بعرض مرئي يوثق إنجازاته

تم تعيينه مستشارًا خاصاً لخادم الحرمين

يودِّع أهالي حائل يوم الاثنين القادم 17 رمضان الحالي بعد صلاة التراويح بمنتزه المغواة غرب حائل أميرهم السابق، الأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود، الذي تم تعيينه مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيقام حفل التوديع بحضور أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود, وحضور عدد كبير من شيوخ وأعيان منطقة حائل، ومسؤولي الإدارات الحكومية الذين قدموا للسلام على الأمير السابق وتوديعه.

الجدير ذكره، أنه تم إدراج فقرة عرض مرئيّ وثائقي تتراوح مدته بين 6 إلى 10 دقائق، يحكي إنجازات أمير حائل السابق منذ توليه إمارة حائل في شعبان عام 1420 حتى نهاية رجب 1438هـ، وذلك بإشراف مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعد صاحب الفكرة منذ تعيين الأمير سعود مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.

الجدير ذكره أن العرض المرئي هو ما طالب به أيضاً أبناء منطقة حائل الذين التقتهم "سبق" ونشرته في خبرها "أهالي حائل يودِّعون أميرهم السابق قبل رمضان.. ويقترحون عرضًا مرئيًّا يحكي مسيرته" في 20 شعبان 1438هـ، إذ اقترحوا أن تنسق زيارات متنوعة للمواطنين في حائل المدينة والمحافظات؛ للحديث عن الخدمات التي حرص الأمير على توفيرها للمواطن بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كافتتاح فروع لجامعة حائل –بنات- في المحافظات، وتأمين سكن خاص لطالبات الجامعة القاطنات في القرى البعيدة عن المدينة, وكذلك تلبية الأمير سعود لاحتياجات المنطقة من مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوفير الأعلاف لماشية البادية في منطقة حائل دون عناء السفر لمناطق أخرى.

وعلمت "سبق" أن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، وجه بأن يتم صرف تكلفة حفل استقباله الذي قرره أهالي المنطقة، في أوجه الحالات الإنسانية بمنطقة حائل كتسديد الدين عن سجناء الحق المالي الخاص، وتسديد إيجارات منازل الأكثر عوزًا, داعياَ عبر ذلك المواطنين الذين شرعوا في العمل على تكريمه بوضع تكلفة التكريم في حاجات الناس وخصوصًا الأقربين منهم.

وكان حفل توديع الأمير سعود مقترحاَ أن يكون قبل حلول شهر رمضان بأسبوع, إلا أن ارتباطه كمستشار خاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ,أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة أجلت ذلك إلى 17 رمضان الحالي.