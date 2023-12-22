النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

الاثنين القادم.. آخر راتب من ميزانية 2016 والأول مع العملات الجديدة

مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة

يحظى راتب "برج الجدي"، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة يوم الاثنين القادم، الخامس من برج الجدي، الموافق ٢٧ ربيع الأول، ٢٦ ديسمبر، بميزتين: الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتَيْه الورقية والمعدنية.
 
   يُشار إلى أنه ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي يعقدها بعد ظهر غد الميزانية العامة للدولة، التي تغطي حساباتها راتب الشهر الجاري. وسيتم يوم غد - إن شاء الله - استعراض أرقام ميزانية 2016، وأبرز ملامح وتوقعات ميزانية 2017، مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة.
 
   وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.
 
   وأكدت أن الإصدار يتميز بأقوى العلامات الأمنية. كما تتضمن الفئات علامة، يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.
 
   واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة لفئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاثنين القادم.. آخر راتب من ميزانية 2016 والأول مع العملات الجديدة
سبق

يحظى راتب "برج الجدي"، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة يوم الاثنين القادم، الخامس من برج الجدي، الموافق ٢٧ ربيع الأول، ٢٦ ديسمبر، بميزتين: الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتَيْه الورقية والمعدنية.
 
   يُشار إلى أنه ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي يعقدها بعد ظهر غد الميزانية العامة للدولة، التي تغطي حساباتها راتب الشهر الجاري. وسيتم يوم غد - إن شاء الله - استعراض أرقام ميزانية 2016، وأبرز ملامح وتوقعات ميزانية 2017، مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة.
 
   وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.
 
   وأكدت أن الإصدار يتميز بأقوى العلامات الأمنية. كما تتضمن الفئات علامة، يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.
 
   واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة لفئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة. 
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:21 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:33 PM
مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة

الاثنين القادم.. آخر راتب من ميزانية 2016 والأول مع العملات الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
28
48,239

يحظى راتب "برج الجدي"، الذي سيتم إيداعه في حسابات موظفي الدولة يوم الاثنين القادم، الخامس من برج الجدي، الموافق ٢٧ ربيع الأول، ٢٦ ديسمبر، بميزتين: الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتَيْه الورقية والمعدنية.
 
   يُشار إلى أنه ينتظر أن يقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي يعقدها بعد ظهر غد الميزانية العامة للدولة، التي تغطي حساباتها راتب الشهر الجاري. وسيتم يوم غد - إن شاء الله - استعراض أرقام ميزانية 2016، وأبرز ملامح وتوقعات ميزانية 2017، مع توقعات بأن تشهد ميزانية 2017 زيادة في الإنفاق عن الميزانية السابقة.
 
   وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.
 
   وأكدت أن الإصدار يتميز بأقوى العلامات الأمنية. كما تتضمن الفئات علامة، يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.
 
   واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة لفئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة. 
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,880
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,733
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,068

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة