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الاثنين المقبل.. "الجاسر" يدشن فعاليات ملتقى "تكامل 1"

فعاليات لبرامج "يقظ ونبراس ونزاهة" للتوعية وترسيخ المفاهيم الإسلامية

 يدشن محافظ القريات "عبدالله بن صالح الجاسر"، الاثنين المقبل، فعاليات ملتقى "تكامل ١" والمعرض المصاحب له، المقام بالكلية التقنية بالقريات.

ويضم الملتقى فعاليات لبرنامج "يقظ - نبراس - نزاهة" بتنظيم الكلية ومشاركة عدة جهات حكومية بالمحافظة؛ حيث ستُقام عدة محاضرات ولقاءات ومعارض للجهات الحكومية.

وبيّن المهندس "ياسر عسيري" عميد الكلية التقنية بالقريات؛ أن الكلية أعلنت في وقت سابق تنظيمَ عدد من البرامج والفعاليات، بالإضافة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع، ولاسيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية، وما ملتقى "تكامل ١" إلا مثالًا لتنفيذ هذه الخطة.

وأضاف: هذا يتماشى مع الخطط التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الآونة الأخيرة؛ بهدف توعية وحماية أبناء الوطن وتوجيههم إلى تعظيم حرمات الله وترسيخ المبادئ والمفاهيم الإسلامية، داعيًا الجميع وخاصة طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة لزيارة الملتقى وفعالياته والاستفادة بما يعرض ويطرح فيه.
 

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الاثنين المقبل.. "الجاسر" يدشن فعاليات ملتقى "تكامل 1"
سبق

 يدشن محافظ القريات "عبدالله بن صالح الجاسر"، الاثنين المقبل، فعاليات ملتقى "تكامل ١" والمعرض المصاحب له، المقام بالكلية التقنية بالقريات.

ويضم الملتقى فعاليات لبرنامج "يقظ - نبراس - نزاهة" بتنظيم الكلية ومشاركة عدة جهات حكومية بالمحافظة؛ حيث ستُقام عدة محاضرات ولقاءات ومعارض للجهات الحكومية.

وبيّن المهندس "ياسر عسيري" عميد الكلية التقنية بالقريات؛ أن الكلية أعلنت في وقت سابق تنظيمَ عدد من البرامج والفعاليات، بالإضافة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع، ولاسيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية، وما ملتقى "تكامل ١" إلا مثالًا لتنفيذ هذه الخطة.

وأضاف: هذا يتماشى مع الخطط التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الآونة الأخيرة؛ بهدف توعية وحماية أبناء الوطن وتوجيههم إلى تعظيم حرمات الله وترسيخ المبادئ والمفاهيم الإسلامية، داعيًا الجميع وخاصة طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة لزيارة الملتقى وفعالياته والاستفادة بما يعرض ويطرح فيه.
 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
08:44 PM
فعاليات لبرامج "يقظ ونبراس ونزاهة" للتوعية وترسيخ المفاهيم الإسلامية

الاثنين المقبل.. "الجاسر" يدشن فعاليات ملتقى "تكامل 1"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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 يدشن محافظ القريات "عبدالله بن صالح الجاسر"، الاثنين المقبل، فعاليات ملتقى "تكامل ١" والمعرض المصاحب له، المقام بالكلية التقنية بالقريات.

ويضم الملتقى فعاليات لبرنامج "يقظ - نبراس - نزاهة" بتنظيم الكلية ومشاركة عدة جهات حكومية بالمحافظة؛ حيث ستُقام عدة محاضرات ولقاءات ومعارض للجهات الحكومية.

وبيّن المهندس "ياسر عسيري" عميد الكلية التقنية بالقريات؛ أن الكلية أعلنت في وقت سابق تنظيمَ عدد من البرامج والفعاليات، بالإضافة إلى أن الكلية تسعى دائمًا لخدمة أبنائها المتدربين وأبناء المجتمع، ولاسيما أن مثل هذه الملتقيات تأتي ضمن خطة الكلية، وما ملتقى "تكامل ١" إلا مثالًا لتنفيذ هذه الخطة.

وأضاف: هذا يتماشى مع الخطط التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الآونة الأخيرة؛ بهدف توعية وحماية أبناء الوطن وتوجيههم إلى تعظيم حرمات الله وترسيخ المبادئ والمفاهيم الإسلامية، داعيًا الجميع وخاصة طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة لزيارة الملتقى وفعالياته والاستفادة بما يعرض ويطرح فيه.
 

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