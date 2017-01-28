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الاحتراف: الثلاثاء آخر يوم في فترة التسجيل الشتوية

كشف الحساب الرسمي للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن فترة التسجيل الشتوية ستنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/1/2017.

كما ذكر الحساب عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالموافقة على التسجيل المؤقت للاعب الكويتي أحمد الضفيري لصالح نادي القادسية إلى جانب استلام اللجنة شهادة اللاعب السوداني منتصر ربيع جابر لصالح نادي الحزم.

كما أكد أن اللجنة ستعقد يوم الأحد القادم ورشة عمل في نادي الباطن وذلك للاعبي الفريق الأول وسيتم من خلالها توزيع لائحة الاحتراف الجديدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاحتراف: الثلاثاء آخر يوم في فترة التسجيل الشتوية
سبق

كشف الحساب الرسمي للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن فترة التسجيل الشتوية ستنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/1/2017.

كما ذكر الحساب عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالموافقة على التسجيل المؤقت للاعب الكويتي أحمد الضفيري لصالح نادي القادسية إلى جانب استلام اللجنة شهادة اللاعب السوداني منتصر ربيع جابر لصالح نادي الحزم.

كما أكد أن اللجنة ستعقد يوم الأحد القادم ورشة عمل في نادي الباطن وذلك للاعبي الفريق الأول وسيتم من خلالها توزيع لائحة الاحتراف الجديدة.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
06:50 PM

الاحتراف: الثلاثاء آخر يوم في فترة التسجيل الشتوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الحساب الرسمي للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن فترة التسجيل الشتوية ستنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/1/2017.

كما ذكر الحساب عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالموافقة على التسجيل المؤقت للاعب الكويتي أحمد الضفيري لصالح نادي القادسية إلى جانب استلام اللجنة شهادة اللاعب السوداني منتصر ربيع جابر لصالح نادي الحزم.

كما أكد أن اللجنة ستعقد يوم الأحد القادم ورشة عمل في نادي الباطن وذلك للاعبي الفريق الأول وسيتم من خلالها توزيع لائحة الاحتراف الجديدة.

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