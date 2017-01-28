الاحتراف: الثلاثاء آخر يوم في فترة التسجيل الشتوية

كشف الحساب الرسمي للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن فترة التسجيل الشتوية ستنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/1/2017.

كما ذكر الحساب عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالموافقة على التسجيل المؤقت للاعب الكويتي أحمد الضفيري لصالح نادي القادسية إلى جانب استلام اللجنة شهادة اللاعب السوداني منتصر ربيع جابر لصالح نادي الحزم.

كما أكد أن اللجنة ستعقد يوم الأحد القادم ورشة عمل في نادي الباطن وذلك للاعبي الفريق الأول وسيتم من خلالها توزيع لائحة الاحتراف الجديدة.