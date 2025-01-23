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الاحتراف تبطل انتقال العويس للأهلي.. وتغرم المرزوقي ٣٠٠ ألف ريال

قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار توقيع محمد العويس حارس مرمى الشباب للأهلي باطلاً، وأوقفت ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في الشباب عاماً كاملاً وغرمته ٣٠٠ ألف ريال بدعوى توقيعه عقداً دون الحصول على تفويض من رئيس النادي ونائبه.

كما قررت اللجنة رفض العقد المبرم بين النادي الأهلي واللاعب، وطالبت اللجنة نادي الشباب إعادة أي أموال استلمها من نادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب وتبليغ اللجنة بذلك.

وكان اللاعب قد تغيب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أبوظبي وقطع اتصالاته بالنادي العاصمي، مما اضطر الشباب لتقديم شكوى عبر بيان أصدره تجاه هيئة الرياضة واتحاد القدم.

يذكر أن اللاعب يدخل الفترة الحرة والتي تجيز له التوقيع لأي ناد يوم الأربعاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاحتراف تبطل انتقال العويس للأهلي.. وتغرم المرزوقي ٣٠٠ ألف ريال
سبق

قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار توقيع محمد العويس حارس مرمى الشباب للأهلي باطلاً، وأوقفت ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في الشباب عاماً كاملاً وغرمته ٣٠٠ ألف ريال بدعوى توقيعه عقداً دون الحصول على تفويض من رئيس النادي ونائبه.

كما قررت اللجنة رفض العقد المبرم بين النادي الأهلي واللاعب، وطالبت اللجنة نادي الشباب إعادة أي أموال استلمها من نادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب وتبليغ اللجنة بذلك.

وكان اللاعب قد تغيب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أبوظبي وقطع اتصالاته بالنادي العاصمي، مما اضطر الشباب لتقديم شكوى عبر بيان أصدره تجاه هيئة الرياضة واتحاد القدم.

يذكر أن اللاعب يدخل الفترة الحرة والتي تجيز له التوقيع لأي ناد يوم الأربعاء.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:00 PM

الاحتراف تبطل انتقال العويس للأهلي.. وتغرم المرزوقي ٣٠٠ ألف ريال

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
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50,400

قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار توقيع محمد العويس حارس مرمى الشباب للأهلي باطلاً، وأوقفت ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في الشباب عاماً كاملاً وغرمته ٣٠٠ ألف ريال بدعوى توقيعه عقداً دون الحصول على تفويض من رئيس النادي ونائبه.

كما قررت اللجنة رفض العقد المبرم بين النادي الأهلي واللاعب، وطالبت اللجنة نادي الشباب إعادة أي أموال استلمها من نادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب وتبليغ اللجنة بذلك.

وكان اللاعب قد تغيب منذ نهاية معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أبوظبي وقطع اتصالاته بالنادي العاصمي، مما اضطر الشباب لتقديم شكوى عبر بيان أصدره تجاه هيئة الرياضة واتحاد القدم.

يذكر أن اللاعب يدخل الفترة الحرة والتي تجيز له التوقيع لأي ناد يوم الأربعاء.

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