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الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخب

قدمها "ابن معمر والوادعي والدوسري"

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخب
سبق

أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:47 PM
قدمها "ابن معمر والوادعي والدوسري"

الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.

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