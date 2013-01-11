أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.
الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخب
قدمها "ابن معمر والوادعي والدوسري"
أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.
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الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-10
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:47 PM
قدمها "ابن معمر والوادعي والدوسري"
الاستئناف ترفض طعون الناخبين ضد اتحاد القدم المنتخب
أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية رفض الطعون الانتخابية المقدمة من المترشحين: خالد بن معمر، أحمد الوادعي، محمد الدوسري، بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون الانتخابية المقدمة من ذوي الشأن.
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