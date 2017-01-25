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الاستخبارات الليبية تقتل شخصاً إماراتياً اعتقل بتهمة التجسس

شرطة دبي": تم تسريحه من عمله قبل 5 سنوات

صرح النائب العام الليبي اليوم بأن شخصا إماراتيا تم اعتقاله عام 2015 في طرابلس للاشتباه بقيامه بالتجسس، قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الاستخبارات الليبية.  

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حيث أكد النائب العام صديق الصور أن أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن، دون تحديد تاريخ حدوث ذلك.

 

ووفقا لليوم السابع فقد أكد النائب العام أن الإماراتي اعتقل في نوفمبر 2015 وكان ينتظر محاكمته. وأضاف أنه كان يقوم بالزيارة الثالثة له إلى لبييا منذ 2012.

 

وأضاف صديق الصور أن الرجل الإماراتي ادعى أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس بينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة.

 

من جانبها نفت شرطة دبي أي علاقة لها بهذا الرجل موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام، منوهة بأنه خلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف فجر ليبيا الذى كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاستخبارات الليبية تقتل شخصاً إماراتياً اعتقل بتهمة التجسس
سبق

صرح النائب العام الليبي اليوم بأن شخصا إماراتيا تم اعتقاله عام 2015 في طرابلس للاشتباه بقيامه بالتجسس، قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الاستخبارات الليبية.  

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حيث أكد النائب العام صديق الصور أن أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن، دون تحديد تاريخ حدوث ذلك.

 

ووفقا لليوم السابع فقد أكد النائب العام أن الإماراتي اعتقل في نوفمبر 2015 وكان ينتظر محاكمته. وأضاف أنه كان يقوم بالزيارة الثالثة له إلى لبييا منذ 2012.

 

وأضاف صديق الصور أن الرجل الإماراتي ادعى أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس بينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة.

 

من جانبها نفت شرطة دبي أي علاقة لها بهذا الرجل موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام، منوهة بأنه خلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف فجر ليبيا الذى كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:03 PM
شرطة دبي": تم تسريحه من عمله قبل 5 سنوات

الاستخبارات الليبية تقتل شخصاً إماراتياً اعتقل بتهمة التجسس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح النائب العام الليبي اليوم بأن شخصا إماراتيا تم اعتقاله عام 2015 في طرابلس للاشتباه بقيامه بالتجسس، قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الاستخبارات الليبية.  

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حيث أكد النائب العام صديق الصور أن أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن، دون تحديد تاريخ حدوث ذلك.

 

ووفقا لليوم السابع فقد أكد النائب العام أن الإماراتي اعتقل في نوفمبر 2015 وكان ينتظر محاكمته. وأضاف أنه كان يقوم بالزيارة الثالثة له إلى لبييا منذ 2012.

 

وأضاف صديق الصور أن الرجل الإماراتي ادعى أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس بينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة.

 

من جانبها نفت شرطة دبي أي علاقة لها بهذا الرجل موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام، منوهة بأنه خلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف فجر ليبيا الذى كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

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