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الإطاحة بـ"عصابة الدراجات النارية" في الرياض

نفّذوا 44 جريمة سلب ممتلكات وهواتف المارة

تَمَكّنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بأربعة أشخاص متهمين بارتكاب 44 عملية نشل وسلب الممتلكات الشخصية والهواتف المحمولة للمارة باستخدام الدراجات النارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدراجات النارية؛ قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ برصد جملة من البلاغات جنوب العاصمة الرياض، وتحليلها ودراسة أسلوبها الإجرامي.

وأضاف: تم اتخاذ جملة من الإجراءات ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة، وأشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم.

وأردف: أسفر تركيز البحث عن ضبط المتهمين وهم مواطنان ويمنيان يقيم أحدهما في البلاد بصفة غير نظامية، وبعد سماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكاب 44 عملية نشل بتخطيط وإعداد مسبق لها؛ موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وتابع الناطق: تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بـ"عصابة الدراجات النارية" في الرياض
سبق

تَمَكّنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بأربعة أشخاص متهمين بارتكاب 44 عملية نشل وسلب الممتلكات الشخصية والهواتف المحمولة للمارة باستخدام الدراجات النارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدراجات النارية؛ قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ برصد جملة من البلاغات جنوب العاصمة الرياض، وتحليلها ودراسة أسلوبها الإجرامي.

وأضاف: تم اتخاذ جملة من الإجراءات ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة، وأشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم.

وأردف: أسفر تركيز البحث عن ضبط المتهمين وهم مواطنان ويمنيان يقيم أحدهما في البلاد بصفة غير نظامية، وبعد سماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكاب 44 عملية نشل بتخطيط وإعداد مسبق لها؛ موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وتابع الناطق: تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
03:55 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:22 AM

الإطاحة بـ"عصابة الدراجات النارية" في الرياض

نفّذوا 44 جريمة سلب ممتلكات وهواتف المارة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
18,146

تَمَكّنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بأربعة أشخاص متهمين بارتكاب 44 عملية نشل وسلب الممتلكات الشخصية والهواتف المحمولة للمارة باستخدام الدراجات النارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض: في ضوء الخطط الأمنية الرامية لكشف المتورطين في قضايا استيقاف المارة والاعتداء عليهم وسلب ممتلكاتهم الشخصية ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدراجات النارية؛ قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة؛ برصد جملة من البلاغات جنوب العاصمة الرياض، وتحليلها ودراسة أسلوبها الإجرامي.

وأضاف: تم اتخاذ جملة من الإجراءات ومراقبة الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة، وأشارت الدلائل إلى تورط أربعة أشخاص بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم.

وأردف: أسفر تركيز البحث عن ضبط المتهمين وهم مواطنان ويمنيان يقيم أحدهما في البلاد بصفة غير نظامية، وبعد سماع أقوالهم أقروا جميعهم بارتكاب 44 عملية نشل بتخطيط وإعداد مسبق لها؛ موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وتابع الناطق: تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

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