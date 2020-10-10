الانتهاء من ٣٥٠ منحة بالأوامر السامية بالنعيرية.. و"أمانة الشرقية": نجتهد فيما تبقى

ضِمن الدفعة الثانية.. و"الراجح" موضحاً التفاصيل: يتم الإعلان تباعاً عن الدفعات القادمة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن الانتهاء من 350 مِنحة من الأوامر السامية بالدمام، والتي نفّذت في محافظة النعيرية ضِمن الدفعة الثانية؛ مؤكدة أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، صالح بن عبدالرحمن الراجح، في بيان: إنه "تم الإعلان مسبقاً عن 1437 منحة ضِمن الدفعة الأولى؛ مؤكداً أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المِنَح التي لديها، حال توفر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها؛ وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة؛ موضحاً أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها؛ مشيراً إلى أنه يمكن معرفة مَن صدرت لهم المنح وتم إحالتها إلى بلدية محافظة النعيرية عبر الرابط www.eamana.gov.sa.

وأكد "الراجح" أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة؛ حيث سَبَق لها أن أنهت المرحلة الأولى من المنح، والتي غطت حتى تاريخ 1416هـ، كما أنهت مؤخراً المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام ونفّذت لهم في محافظة النعيرية وغطت حتى تاريخ 1421هـ، وكذلك الجزء الأول من المرحلة الثالثة والتي تغطي حتى عام 1424هـ، كما أنهت الأمانة مؤخراً الجزء الثاني من المرحلة الثالثة التي تغطي عاميْ 1425 و1426؛ وبهذا تكون الأمانة قد أنهت ثلاث مراحل من المنح؛ فيما سيتم الإعلان تباعاً عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة.

فيما قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من حرص واهتمام لراحة المواطن، والعمل على تلبية متطلباته واحتياجاته؛ من خلال توفير الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة؛ مؤكداً أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعاً وحسب الإمكانيات.