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"الإنذار المبكر": درجات حرارة صفرية هذا الأسبوع والغيوم حاضرة بتزايد

كشف عن المناطق والمدن المتأثرة بالحالة في عدة تنبيهات أصدرها اليوم

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر  اليوم من تزايد انتشار الغيوم هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة شمال وغرب المملكة من الأحد إلى الثلاثاء على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

وقال :  درجات الحرارة حول الصفر المئوي صباح الثلاثاء في طريف والقريات وسكاكا وحائل ومرتفعات تبوك وانخفاض ملموس للحرارة في حقل والوجه و ضبا.

 

وبخصوص  المدينة المنورة ومكة المكرمة أضاف النظام التابع لهيئة الأرصاد: أجواء غائمة وانخفاض الحرارة، تصل الصغرى في المدينة (7 درجات) وينبع (12) ومكة (15) وجدة (16) مع رياح نشطة.

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"الإنذار المبكر": درجات حرارة صفرية هذا الأسبوع والغيوم حاضرة بتزايد
سبق

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر  اليوم من تزايد انتشار الغيوم هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة شمال وغرب المملكة من الأحد إلى الثلاثاء على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

وقال :  درجات الحرارة حول الصفر المئوي صباح الثلاثاء في طريف والقريات وسكاكا وحائل ومرتفعات تبوك وانخفاض ملموس للحرارة في حقل والوجه و ضبا.

 

وبخصوص  المدينة المنورة ومكة المكرمة أضاف النظام التابع لهيئة الأرصاد: أجواء غائمة وانخفاض الحرارة، تصل الصغرى في المدينة (7 درجات) وينبع (12) ومكة (15) وجدة (16) مع رياح نشطة.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
03:48 PM
كشف عن المناطق والمدن المتأثرة بالحالة في عدة تنبيهات أصدرها اليوم

"الإنذار المبكر": درجات حرارة صفرية هذا الأسبوع والغيوم حاضرة بتزايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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64,642

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر  اليوم من تزايد انتشار الغيوم هذا الأسبوع مع انخفاض درجات الحرارة شمال وغرب المملكة من الأحد إلى الثلاثاء على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

وقال :  درجات الحرارة حول الصفر المئوي صباح الثلاثاء في طريف والقريات وسكاكا وحائل ومرتفعات تبوك وانخفاض ملموس للحرارة في حقل والوجه و ضبا.

 

وبخصوص  المدينة المنورة ومكة المكرمة أضاف النظام التابع لهيئة الأرصاد: أجواء غائمة وانخفاض الحرارة، تصل الصغرى في المدينة (7 درجات) وينبع (12) ومكة (15) وجدة (16) مع رياح نشطة.

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