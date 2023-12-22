"الانضباط" تغرم الاتحاد والمولد وعسيري ٢٠٠ ألف ريال

بعد أحداث مباراة الفريق أمام الفتح

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ٤ قرارات؛ ثلاثة منها تتعلق بأحداث مباراة الاتحاد والفتح، وجاء في القرارات:

القرار الأول:

قيام جماهير نادي الاتحاد عند الدقيقة "90+1" الحادية والتسعين برمي علب مياه وأحذية على لاعب فريق النادي المنافس قبل تنفيذه للركلة الركنية، وأيضًا عند الدقيقة "90+5" الخامسة والتسعين من المباراة قام جمهور نادي الاتحاد برمي علب المياه والأحذية على الحكم المساعد الأول والثاني ودكة بدلاء فريق النادي المنافس، للمرة الثانية في ذات الموسم الرياضي.

عليه قررت اللجنة إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها "150,000" مائة وخمسون ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

القرار الثاني:

بعد نهاية المباراة قام "فهد المولد" بارتكاب سلوك غير رياضي يتمثل في خلع قائم الراية الركنية والرقص به، وقام بعد ذلك بقذفه على الأرض.

عليه قررت اللجنة تغريم اللاعب مبلغ ٤٠ ألف ريال وتحذيره من تكرار ارتكاب هذه المخالفة، وإلا سيكون عرضة للعقوبات وفقًا للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

القرار الثالث:

قيام لاعب فريق نادي الاتحاد "أحمد حسن عسيري" بالدخول إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة على الرغم من قيام الحكم بطرده من المباراة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ "18 /03 /1438هـ" الموافق لـ"17 /12 /2016م".

عليه قررت اللجنة تغريمه مبلغ ١٠ آلاف ريال.

القرار الرابع:

قيام المشرف العام على فريق نادي الوحدة "أحمد شعيب" بالتوجه بعد نهاية المباراة لطاقم الحكام والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة ومهينة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ "15 /03 /1438هـ" الموافق لـ"14 /12 /2016م" بين فريقي نادي الوحدة ونادي القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437- 1438هـ، وفقًا لتقرير حكم المباراة والإلحاقي.

عليه قررت اللجنة إيقافه أربع مباريات رسمية عن مرافقة فريقه في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها "20,000" عشرون ألف ريال.