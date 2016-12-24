الانضباط للمسابقات: اخصموا ٣ نقاط من فريق الاتحاد

تنفيذاً لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم

وجهت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم نظيرتها المسابقات بتنفيذ قرار الفيفا بخصم "3" نقاط من رصيد الاتحاد؛ تنفيذاً لقرار الفيفا القاضي بما يلي:

أولاً: إلزام لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بصورة عاجلة وفورية بتنفيذ الفقرة "4" الرابعة من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم رقم "PST KSA RIO 160290" وتاريخ "09 /08 /2016م" الصادر ضد نادي الاتحاد القاضي بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول للنادي في بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.

ثانياً: يبلغ هذا القرار للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، لتبليغ الأطراف المعنية به وإكمال اللازم.