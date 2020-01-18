النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباطن يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل

أعلنت إدارة نادي الباطن عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع لاعب النصر والتعاون السابق "خالد الزيلعي"، الذي يلعب في خانة الوسط لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما وقعت إدارة النادي مع لاعب الوسط البرازيلي "جوناثان بينتيس" قادماً من نادي فاليتا المالطي، وجرى توقيع العقد بمقر معسكر الفريق بالأحساء، بحضور مدير الفريق "منصور الظفيري"، ووكيل أعمال اللاعب "جراح الظفيري".

وكانت ضمت بالأمس لاعب الاتحاد السابق "معن الخضري" إلى صفوف الفريق الأول بعد خوضه تجربة تحت أنظار مدرب الفريق الأول الكابتن "خالد القروني" الذي أوصى بالتعاقد معه.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الباطن يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل
سبق

أعلنت إدارة نادي الباطن عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع لاعب النصر والتعاون السابق "خالد الزيلعي"، الذي يلعب في خانة الوسط لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما وقعت إدارة النادي مع لاعب الوسط البرازيلي "جوناثان بينتيس" قادماً من نادي فاليتا المالطي، وجرى توقيع العقد بمقر معسكر الفريق بالأحساء، بحضور مدير الفريق "منصور الظفيري"، ووكيل أعمال اللاعب "جراح الظفيري".

وكانت ضمت بالأمس لاعب الاتحاد السابق "معن الخضري" إلى صفوف الفريق الأول بعد خوضه تجربة تحت أنظار مدرب الفريق الأول الكابتن "خالد القروني" الذي أوصى بالتعاقد معه.
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:22 PM

الباطن يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,180

أعلنت إدارة نادي الباطن عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع لاعب النصر والتعاون السابق "خالد الزيلعي"، الذي يلعب في خانة الوسط لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما وقعت إدارة النادي مع لاعب الوسط البرازيلي "جوناثان بينتيس" قادماً من نادي فاليتا المالطي، وجرى توقيع العقد بمقر معسكر الفريق بالأحساء، بحضور مدير الفريق "منصور الظفيري"، ووكيل أعمال اللاعب "جراح الظفيري".

وكانت ضمت بالأمس لاعب الاتحاد السابق "معن الخضري" إلى صفوف الفريق الأول بعد خوضه تجربة تحت أنظار مدرب الفريق الأول الكابتن "خالد القروني" الذي أوصى بالتعاقد معه.
 

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
651
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,234
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,884
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,258

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة