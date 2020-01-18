الباطن يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل

أعلنت إدارة نادي الباطن عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بثلاثة لاعبين جدد لتعزيز موقفه في دوري جميل، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع لاعب النصر والتعاون السابق "خالد الزيلعي"، الذي يلعب في خانة الوسط لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

كما وقعت إدارة النادي مع لاعب الوسط البرازيلي "جوناثان بينتيس" قادماً من نادي فاليتا المالطي، وجرى توقيع العقد بمقر معسكر الفريق بالأحساء، بحضور مدير الفريق "منصور الظفيري"، ووكيل أعمال اللاعب "جراح الظفيري".

وكانت ضمت بالأمس لاعب الاتحاد السابق "معن الخضري" إلى صفوف الفريق الأول بعد خوضه تجربة تحت أنظار مدرب الفريق الأول الكابتن "خالد القروني" الذي أوصى بالتعاقد معه.

