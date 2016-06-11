البحرين مرحبة بتصريحات "ترامب": نطالب قطر بتصحيح سياساتها

شددت على ضرورة انخراط الدوحة بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب

رحبت مملكة البحرين، السبت، بتصريح الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بشأن مواجهة دعم قطر المرفوض للتطرف، وبضرورة وقفها تمويل ودعم الإرهاب فورًا.

وأكدت البحرين أن هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأميركية الحثيثة ويعكس إصرارًا شديدًا على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب، وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.



وشددت البحرين على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب؛ لتتمكن دول المنطقة من معالجة الأخطار التي تهددها، ومواجهة جميع الكيانات الإرهابية، والقضاء على كل من يدعمها ويحاول زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

