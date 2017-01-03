النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البدائع .. إحالة ملف حادث الـ "فورد" والـ "داتسون" والصرعى الـ 6 إلى الشرطة

شاهد عيان سجّل شهادته بوجود سوء فهم بين طرفين .. والمرور: شبهة احتكاك

أحال "مرور البدائع"، ملف حادث التصادم الذي أودى بحياة ٦ أشخاص "ثلاثة شباب بمركبة وشاب وزوجته ووالدته بمركبة أخرى"، إلى الشرطة؛ لوجود شبهة احتكاك بين الشباب الثلاثة مع مركبة أخرى نجا قائدها من الموت.

 

وطبقاً لمصادر "سبق"، فإن المرور أُبلغ مساء أمس، بوقوع حادث مفزع على طريق "البدائع - عنيزة" داخل نطاق الأولى، نتج عنه مصرع ثلاثة شبان يقودون مركبة من نوع "داتسون" وشاب بمعيته والدته وزوجته يقود مركبة من نوع "فورد"؛ حيث حضر المرور للموقع ورفع تقريره واستكمل الإجراءات المرورية كافة.

 

وأكّدت المصادر أن شاهد عيان أكّد وجود سوء فهم بين الشبان الثلاثة وآخر يقود مركبة يسيرون على الطريق نفسه أدّى إلى انحراف مركبتهم "الداتسون" والتحامها بـ "الفورد" القادم من الجهة المقابلة، وحضر والده للموقع، فيما لايزال المرور يحقق لمعرفة قائد المركبة "الداتسون" من بين الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

 

وبعد ذلك أحال المرور، ملف الحادث إلى الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات وإثبات شبهة الاحتكاك، ومن ثم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

 

يُذكر أن مدير مرور القصيم، العميد عبدالله المحترش؛ ومدير مرور البدائع، ومدير الشرطة، حضروا إلى الموقع للوقوف والمعاينة والإشراف على رفع التقرير، وعمل الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البدائع .. إحالة ملف حادث الـ "فورد" والـ "داتسون" والصرعى الـ 6 إلى الشرطة
سبق

أحال "مرور البدائع"، ملف حادث التصادم الذي أودى بحياة ٦ أشخاص "ثلاثة شباب بمركبة وشاب وزوجته ووالدته بمركبة أخرى"، إلى الشرطة؛ لوجود شبهة احتكاك بين الشباب الثلاثة مع مركبة أخرى نجا قائدها من الموت.

 

وطبقاً لمصادر "سبق"، فإن المرور أُبلغ مساء أمس، بوقوع حادث مفزع على طريق "البدائع - عنيزة" داخل نطاق الأولى، نتج عنه مصرع ثلاثة شبان يقودون مركبة من نوع "داتسون" وشاب بمعيته والدته وزوجته يقود مركبة من نوع "فورد"؛ حيث حضر المرور للموقع ورفع تقريره واستكمل الإجراءات المرورية كافة.

 

وأكّدت المصادر أن شاهد عيان أكّد وجود سوء فهم بين الشبان الثلاثة وآخر يقود مركبة يسيرون على الطريق نفسه أدّى إلى انحراف مركبتهم "الداتسون" والتحامها بـ "الفورد" القادم من الجهة المقابلة، وحضر والده للموقع، فيما لايزال المرور يحقق لمعرفة قائد المركبة "الداتسون" من بين الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

 

وبعد ذلك أحال المرور، ملف الحادث إلى الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات وإثبات شبهة الاحتكاك، ومن ثم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

 

يُذكر أن مدير مرور القصيم، العميد عبدالله المحترش؛ ومدير مرور البدائع، ومدير الشرطة، حضروا إلى الموقع للوقوف والمعاينة والإشراف على رفع التقرير، وعمل الإجراءات اللازمة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
10:56 AM
شاهد عيان سجّل شهادته بوجود سوء فهم بين طرفين .. والمرور: شبهة احتكاك

البدائع .. إحالة ملف حادث الـ "فورد" والـ "داتسون" والصرعى الـ 6 إلى الشرطة

A A A
بدر العتيبي - القصيم
20
31,318

أحال "مرور البدائع"، ملف حادث التصادم الذي أودى بحياة ٦ أشخاص "ثلاثة شباب بمركبة وشاب وزوجته ووالدته بمركبة أخرى"، إلى الشرطة؛ لوجود شبهة احتكاك بين الشباب الثلاثة مع مركبة أخرى نجا قائدها من الموت.

 

وطبقاً لمصادر "سبق"، فإن المرور أُبلغ مساء أمس، بوقوع حادث مفزع على طريق "البدائع - عنيزة" داخل نطاق الأولى، نتج عنه مصرع ثلاثة شبان يقودون مركبة من نوع "داتسون" وشاب بمعيته والدته وزوجته يقود مركبة من نوع "فورد"؛ حيث حضر المرور للموقع ورفع تقريره واستكمل الإجراءات المرورية كافة.

 

وأكّدت المصادر أن شاهد عيان أكّد وجود سوء فهم بين الشبان الثلاثة وآخر يقود مركبة يسيرون على الطريق نفسه أدّى إلى انحراف مركبتهم "الداتسون" والتحامها بـ "الفورد" القادم من الجهة المقابلة، وحضر والده للموقع، فيما لايزال المرور يحقق لمعرفة قائد المركبة "الداتسون" من بين الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

 

وبعد ذلك أحال المرور، ملف الحادث إلى الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات وإثبات شبهة الاحتكاك، ومن ثم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

 

يُذكر أن مدير مرور القصيم، العميد عبدالله المحترش؛ ومدير مرور البدائع، ومدير الشرطة، حضروا إلى الموقع للوقوف والمعاينة والإشراف على رفع التقرير، وعمل الإجراءات اللازمة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,258
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,253

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة