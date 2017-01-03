البدائع .. إحالة ملف حادث الـ "فورد" والـ "داتسون" والصرعى الـ 6 إلى الشرطة

شاهد عيان سجّل شهادته بوجود سوء فهم بين طرفين .. والمرور: شبهة احتكاك

أحال "مرور البدائع"، ملف حادث التصادم الذي أودى بحياة ٦ أشخاص "ثلاثة شباب بمركبة وشاب وزوجته ووالدته بمركبة أخرى"، إلى الشرطة؛ لوجود شبهة احتكاك بين الشباب الثلاثة مع مركبة أخرى نجا قائدها من الموت.

وطبقاً لمصادر "سبق"، فإن المرور أُبلغ مساء أمس، بوقوع حادث مفزع على طريق "البدائع - عنيزة" داخل نطاق الأولى، نتج عنه مصرع ثلاثة شبان يقودون مركبة من نوع "داتسون" وشاب بمعيته والدته وزوجته يقود مركبة من نوع "فورد"؛ حيث حضر المرور للموقع ورفع تقريره واستكمل الإجراءات المرورية كافة.

وأكّدت المصادر أن شاهد عيان أكّد وجود سوء فهم بين الشبان الثلاثة وآخر يقود مركبة يسيرون على الطريق نفسه أدّى إلى انحراف مركبتهم "الداتسون" والتحامها بـ "الفورد" القادم من الجهة المقابلة، وحضر والده للموقع، فيما لايزال المرور يحقق لمعرفة قائد المركبة "الداتسون" من بين الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

وبعد ذلك أحال المرور، ملف الحادث إلى الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات وإثبات شبهة الاحتكاك، ومن ثم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

يُذكر أن مدير مرور القصيم، العميد عبدالله المحترش؛ ومدير مرور البدائع، ومدير الشرطة، حضروا إلى الموقع للوقوف والمعاينة والإشراف على رفع التقرير، وعمل الإجراءات اللازمة.