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"البرجس" لـ"سبق": انخفضت الإيرادات فـ"سرّح" القطاع الخاص الموظفين وقلّص الأعمال والفروع

أكد عدم وجود نظام متكامل لتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات

قال المستشار الاقتصادي برجس البرجس لـ"سبق" إن ما تقوم به بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي انخفضت ايراداتها بتسريح عدد من الموظفين السعوديين، يهدف لرفع الأرباح بأقصى حد.

ولكنها -بحسب البرجس- غير قادرة على ذلك؛ لأنها ترى أن السر في "الرئيس التنفيذي" وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر.

وقال "البرجس" إن مصروفات القطاع الخاص كانت دائماً مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك؛ لأن الإيرادات كانت مرتفعة فغطّت العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يُفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين.

وأضاف "البرجس" قائلاً: لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء".

وتابع قائلاً: "جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق".

وأضاف: "لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين".

واختتم "البرجس" حديثه قائلاً: "النتيجة النهائية دائماً هي بمقدار القدرة على العطاء، فالشركات وأعمالها، وأرباحها، وموظفوها تحت رحمة الله ثم قدرة مسؤوليها على الابتكار والنجاح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرجس" لـ"سبق": انخفضت الإيرادات فـ"سرّح" القطاع الخاص الموظفين وقلّص الأعمال والفروع
سبق

قال المستشار الاقتصادي برجس البرجس لـ"سبق" إن ما تقوم به بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي انخفضت ايراداتها بتسريح عدد من الموظفين السعوديين، يهدف لرفع الأرباح بأقصى حد.

ولكنها -بحسب البرجس- غير قادرة على ذلك؛ لأنها ترى أن السر في "الرئيس التنفيذي" وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر.

وقال "البرجس" إن مصروفات القطاع الخاص كانت دائماً مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك؛ لأن الإيرادات كانت مرتفعة فغطّت العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يُفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين.

وأضاف "البرجس" قائلاً: لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء".

وتابع قائلاً: "جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق".

وأضاف: "لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين".

واختتم "البرجس" حديثه قائلاً: "النتيجة النهائية دائماً هي بمقدار القدرة على العطاء، فالشركات وأعمالها، وأرباحها، وموظفوها تحت رحمة الله ثم قدرة مسؤوليها على الابتكار والنجاح".

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
01:39 PM
أكد عدم وجود نظام متكامل لتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات

"البرجس" لـ"سبق": انخفضت الإيرادات فـ"سرّح" القطاع الخاص الموظفين وقلّص الأعمال والفروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار الاقتصادي برجس البرجس لـ"سبق" إن ما تقوم به بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي انخفضت ايراداتها بتسريح عدد من الموظفين السعوديين، يهدف لرفع الأرباح بأقصى حد.

ولكنها -بحسب البرجس- غير قادرة على ذلك؛ لأنها ترى أن السر في "الرئيس التنفيذي" وليس بالآليات والمقومات، ولذلك عندما تتعثر بعض الشركات تجدهم يبحثون عن رئيس تنفيذي آخر.

وقال "البرجس" إن مصروفات القطاع الخاص كانت دائماً مرتفعة ويصعب التحكم بها، ولم يتضح ذلك؛ لأن الإيرادات كانت مرتفعة فغطّت العيوب، ولكن عندما انخفضت الأسعار شهدنا تقليص الأعمال، وعدد الموظفين، وربما تقليص عدد الفروع، بينما كان يُفترض بأن المنشآت المتميزة تجد هذا الخفض في السوق فرصة لتميزهم عن الآخرين.

وأضاف "البرجس" قائلاً: لا يوجد لدينا في أي من الشركات ولا حتى الجهات الحكومية نظام متكامل يتحكم في خفض التكاليف، ويتميز بتحسين الأداء سواء كانت الأسواق مزدهرة أو تواجه صعوبات، فعندما كانت الأسواق منتعشة، لم يظهر هذا العيب، ولكن عندما ضعفت الإيرادات انكشف الأداء".

وتابع قائلاً: "جميع المصروفات يصعب التحكم بتضخمها؛ لأن القطاع الخاص في أغلبه يعتمد على أعمال واجتهادات شخصية، ولو كان هناك نظام متكامل يعمل على خطط لرصد الميزانيات، والتحكم بالمصروفات بطرق ابتكارية وإبداعية، ولذلك تجد جميع الشركات لديها نقاشات، وجدالات مزمنة، ولا تنقطع بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأيضاً بين الرئيس التنفيذي، ومديري الأقسام دون جدوى؛ لأن كل رئيس يطلب من المرؤوس خفض التكاليف كيفما اتفق".

وأضاف: "لو كان لدينا نظام في القطاع الخاص يقوم على التحكم في رصد الميزانيات، وخفض التكاليف، وحتى التحكم بعدم تضخم التكاليف، فسيكون الأكثر مبيعاً في أسواقنا، ولا تجد دائماً الجدل في عدم القدرة على خفض التكاليف، والاستناد على أنها طبيعية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإغلاق فروع وتسريح موظفين".

واختتم "البرجس" حديثه قائلاً: "النتيجة النهائية دائماً هي بمقدار القدرة على العطاء، فالشركات وأعمالها، وأرباحها، وموظفوها تحت رحمة الله ثم قدرة مسؤوليها على الابتكار والنجاح".

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