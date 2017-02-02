البرد يعجل برحيل زوار الجنادرية.. و"سبق" ترصد خروج المئات مبكراً

​عدد من المشاركين أقبلوا على محلات بيع الملابس الشتوية داخل المهرجان

تصوير: فايز الزيادي :ساهمت موجة البرد التي اجتاحت العاصمة اليوم في خلوّ موقع فعاليّات وأنشطة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، حيث انصرف زواره في اليوم الأول من المهرجان.

ورصدت عدسة "سبق" خروج المئات من الزوار مبكراً، وخلوّ الساحات في المساء، كما أقبل عدد من الزوار والمشاركين على محلات بيع الملابس الشتوية داخل المهرجان؛ للتدفئة من البرودة القارسة التي شهدتها المملكة اليوم.

وكان خبراء طقس توقعوا انخفاضاً ملحوظاً على درجات الحرارة الأيام المقبلة في مختلف مناطق السعودية وهي أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء للعام الحالي.