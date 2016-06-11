البرنامج التقني الكشفي يواصل خدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع "قوة أمن الحرم المكي"

فرق تعمل على مدار الساعة بدعم من إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة

يشهد شهر رمضان المبارك حضورًا متميزًا لكشافة وجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الوحدات التدريبية بمنطقة مكة المكرمة لتنفيذ "البرنامج التقني الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن" بالتنسيق مع قوة أمن الحرم المكي الشريف وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ويستهدف البرنامج الذي ينفذه أكثر من ثلاثين متدربًا من الكشافة والجوالة وعدد من المدربين القادة للجوالة بالمؤسسة خدمة ضيوف الحرمين الشريفين والزوار والمعتمرين وذلك من خلال عدة فرق تعمل على مدار الساعة بالتناوب.

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تُدرك أهمية شرف المشاركة وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين ، منوهًا بدور الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة ودعمها مهام هذا البرنامج الذي يُضاف إلى مشاركة العديد من القطاعات الكشفية مستهدفة الإرشاد بالطرق الرئيسة للحرم المكي الشريف والعمل في مراكز إرشاد التائهين من المعتمرين وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في تأدية مهامها، وإرشاد الزوار إلى مواقع سكنهم وتنظيم الممرات داخل الحرم لتسهيل عملية دخول وخروج المعتمرين بكل سهولة وتأمين الممرات إلى الطواف والمسعى ومنع جلوس المعتمرين في الممرات بالإضافة إلى القيام بأي عمل إنساني يصادف الجوال مهما كان نوعه وذلك خلال فترات العمل ، وأكد حرص المؤسسة على نجاح مثل هذه المشاركات التي تعزز من خلالها الجوانب التربوية لكشافة المؤسسة وتقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافة والجوالة، وإظهار الدور الجبار الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض.

يُذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة كانت قد شكلت فريقًا للعمل في هذه المهمة بإشراف جلال بن يحيى الأهدل ، وقيادة كلٍ من عبد الباسط محمد جمعة ، وخالد عبدالقادر ، وبكر بن إبراهيم التمبكتي وعضوية فرق الكشافة والجوالة للعمل في هذه المهمة الشريفة يمثلون كليات التقنية بجدة وينبع وكلية الاتصالات بجدة بالإضافة إلى المعهدين الصناعيين الثانويين في العاصمة المقدسة وجدة.