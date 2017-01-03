"البريكان" يستمع لشكاوى أهالي "لبن الرياض" حول المستنقعات والصرف الصحي

أكد رئيس بلدية عرقة المهندس محمد البريكان، أن مشكلة الصرف الصحي والمياه الآسنة التي تُغرق الطرقات بضاحية "لبن" بالرياض، تعود لشركة المياه الوطنية؛ واعداً ببذل الجهد لردم المستنقعات وبحيرات الصرف الصحي بالحي.

وأوضح "البريكان" خلال استقباله عدداً من أهالي الحي صباح اليوم في مكتبه، أن العمل سيتم على حل المشكلة سريعاً قبل أن يشهد الحي أزمة بيئية بعد انتشار الروائح الكريهة به.

وتَقَدّم الأهالي بشكوى حصلت "سبق" على نسخة منها، قالوا فيها: إن مشكلة الصرف الصحي تُهدد بكارثة بيئية وصحية للحي، جراء تَسَبّبها في إغراق الحي بالمياه الآسنة، وتكوين تجمعات بها أشبه بالمستنقعات والبحيرات، بعد انبعاث الروائح الكريهة منها، وجلبها للبعوض والحشرات؛ الأمر الذي تسبب في حدوث هبوط كبير وواضح في بعض شوارع الحي؛ مما جعل الحاجة مُلِحّة لردم تلك المستنقعات وإعادة سفلتة الشوارع المتضررة؛ لا سيما وأن موسم الأمطار مقبل؛ كي لا يحدث مكروه للمركبات والمارة جراء تجمعات المياه واختلاطها بالأخرى الآسنة.

وأضاف الأهالي: "نعاني أيضاً من تجمعات العمالة الوافدة الذين قد يصل عددهم في بعض العمائر السكنية لأكثر من 400 عامل يقطنون بين العائلات؛ مما تسبب في حدوث صخب وإزعاج وإسراف في المياه، مع مخاوف انتشار السلوكيات اللا أخلاقية والسرقات والمشاجرات".

وأكد الأهالي أن عمال النظافة لا يؤدون مهامهم على الوجه المطلوب منهم؛ مطالبين بتزويد الحي بحاويات للنفايات، وأخرى لإكرام النعمة "الخبز"؛ نظير قلتها أمام حي مترامي الأطراف.

واشتكى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والزواحف والحشرات التي تهدد أطفالهم، نتيجة عدم رش الأشجار والمستنقعات من قِبَل الجهة المسؤولة في البلدية.

وناشد الأهالي بالتحرك العاجل لإنقاذهم مما يعانوه؛ متفائلين خيراً في هذه الزيارة ووعود البريكان لهم بالنظر في تلك النقاط، والقيام بدور البلدية والعمل على تلافيها.