"البشير" في اتصال هاتفي مع الملك: شكراً على دوركم في رفع العقوبات

خادم الحرمين هنأه متمنياً أن يسهم القرار في تنمية واستقرار السودان الشقيقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، عبّر فيه عن شكره وتقديره على دعم الملك ودور حكومته الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وأعرب الملك عن تهنئته للرئيس السوداني برفع العقوبات، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.