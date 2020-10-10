"البقمي" عميداً لكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز

صدر قرار وزير التعليم أحمد العيسى بتعيين الدكتور شارع بن مزيد البقمي، عميداً لكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ويعتبر أول عميد لهذه الكلية، التي استُحدثت مؤخراً بعد أن كانت قسماً للإعلام منذ عام ١٣٨٩هـ.

يُذكر أن الدكتور البقمي حاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة كارديف في بريطانيا، وشَغل خلال الفترة الماضية منصب متحدث رسمي للجامعة ومشرف عام على المركز الإعلامي، وأستاذ مشارك بكلية الاتصال والإعلام، ويعد من الكفاءات الأكاديمية.