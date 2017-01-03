البلدية تداهم موقعاً مخالفاً وتصادر 3 أطنان خبز مخزنة عشوائياً بـ"شوقية مكة"

تديره عمالة مخالفة وتمكّن معظمهم من الهرب خلال الملاحقة

داهمت الفرق الميدانية ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، ضمن الحملة التي نفّذها مراقبو البلدية على عدد من الأسواق والمراكز الواقعة في نطاق البلدية، موقعاً عشوائياً مخالفاً بجوار سوق الأعلاف استخدمه عدد من المخالفين لتجفيف الخبز وتخزينه بطرق عير صحية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن المراقبين عثروا بالموقع الكائن عند سوق الأعلاف بمنطقة العكيشية، على كميات كبيرة من الخبز المجفف والمعبأ في كراتين مخزنة بشكل عشوائي، ولا يخضع للاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة نحو 3 أطنان من الخبز المجفف، مشيراً إلى أن معظم المخالفين الذين يديرون الموقع تمكنوا من الهرب بعد ملاحقتهم من قبل المراقبين.

واختتم "عراقي" بأن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كل المواقع بشكل مستمر؛ للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية، والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة، وتعزيز جوانب الإصحاح البيئي والحد من الظواهر السلبية وتأثيراتها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في أضرار التعامل مع هذه الفئة من المخالفين، وتعزيز دور الجمهور في حماية البيئة والحفاظ عليها.