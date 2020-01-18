يدخل الشاب عبدالعزيز بن محمود البلوشي القفص الذهبي مساء الخميس المقبل ، حينما يعقد قرانه على كريمة يحيى بن محمد الحكمي ، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في العاصمة الرياض.
"البلوشي" يعقد قرانه.. الخميس
يدخل الشاب عبدالعزيز بن محمود البلوشي القفص الذهبي مساء الخميس المقبل ، حينما يعقد قرانه على كريمة يحيى بن محمد الحكمي ، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في العاصمة الرياض.
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"البلوشي" يعقد قرانه.. الخميسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-17
يدخل الشاب عبدالعزيز بن محمود البلوشي القفص الذهبي مساء الخميس المقبل ، حينما يعقد قرانه على كريمة يحيى بن محمد الحكمي ، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في العاصمة الرياض.
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:44 PM
"البلوشي" يعقد قرانه.. الخميس
يدخل الشاب عبدالعزيز بن محمود البلوشي القفص الذهبي مساء الخميس المقبل ، حينما يعقد قرانه على كريمة يحيى بن محمد الحكمي ، وذلك في إحدى قاعات الأفراح في العاصمة الرياض.
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