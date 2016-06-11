النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"

قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.

وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"
سبق

قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.

وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
11:50 PM

"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
28
20,981

قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.

وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة