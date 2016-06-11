"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"
قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.
وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.
وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.
"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"
محمد السيّد
سبق
2017-06-09
قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.
وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.
وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.
09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
11:50 PM
"البيان" الإماراتية: "خريبين" يفسخ عقده لأجل "الهلال"
قالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة إن المهاجم السوري عمر خريبين في طريقه لفسخ عقده مع ناديه الظفرة ودفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة 6.5 ملايين دولار للانضمام للهلال.
وأوضحت الصحيفة وفقاً لمصادرها أن اللاعب رفض كافة العروض المقدمة لديه وأصر على الانتقال للهلال انتقالاً نهائياً وليس بنظام الإعارة.
وبحسب الصحيفة فإن اللاعب والهلال اتفقا على منح الظفرة 6.5 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في العقد لفسخه وانتقاله للزعيم.