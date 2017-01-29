البيت الأبيض: ترامب والملك سلمان سيبحثان أوضاع المنطقة هاتفياً اليوم

قال في بيان: ستكون سُبل الاستقرار من المحاور الرئيسة بين الطرفين

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سيتحدث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز, وستكون مناقشة أوضاع المنطقة وسُبل استقرارها المحاور الرئيسة التي من المتوقع نقاشها بين الطرفين.

وأضاف البيان: كما سيكون هناك اتصالٌ آخر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ورئيس دولة الإمارات المتحدة.