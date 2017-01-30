"التجارة" تستدعي أكثر من 650 ألف منتج معيب في 2016

المركبات في المقدمة وبعدها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

أظهرت إحصائية حديثة لمركز استدعاء المنتجات المعيبة في وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 652179 منتجاً معيباً خلال عام 2016م، تم الإعلان عنها في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة وعبر الصحف المحلية، وسجّلت المركبات العدد الأكبر منها باستدعاء 487.651 مركبة خلال العام الماضي.

ووفق إحصائية المركز للعام 2016م؛ فقد بلغ مجموع حملات استدعاء المنتجات بمختلف أصنافها 208 حملات استدعاء، سجلت المركبات أكبر عدد منها بواقع 191 حملة استدعاء؛ فيما تَوَزّعت الـ17 حملة الباقية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات استهلاكية وغيرها.

ومن ضمن جهود وزارة التجارة والاستثمار، الإعلانُ عن استدعاء المنتجات المعيبة التي أثبتت الاختباراتُ والفحوصات أو المعلومات الدولية الموثوقة وجودَ عيوب مصنعية بها لاسترجاعها أو إصلاحها مجاناً، وتم نشر أكثر من 500 إعلان لتلك الاستدعاءات في الصحف المحلية بواقع ثلاث إعلانات لكل واحد منها، إضافة إلى نشرها في حسابات الوزارة في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتصل لأكبر شريحة من المستهلكين.

وكان من أبرز استدعاءات المنتجات الاستهلاكية خلال 2016، استدعاءُ 6186 جهاز سامسونج جالكسي نوت 7؛ لاحتمالية وجود خلل في البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق، واستدعاء 13300 قطعة من مجموعة قوابس السفر لشركة "Apple"؛ لاحتمالية حدوث كسر في القابس قد يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية حال لمسه، وكذلك استدعاء 889 طاولة طعام "Home Center"؛ لاحتمالية تعرّض سطح الطاولة الزجاجي للكسر بشكل مفاجئ.

وتم استدعاء 1614 مركبة "Lexus" ES موديل 2016؛ لوجود خلل في نظام الفرامل المانع للانغلاق، قد يؤدي إلى فقد توازن المركبة، واستدعاء 3647 مركبة "GMC سييرا" موديل 2014- 2015 لخلل في وحدة تثبيت حزام الأمان قد يؤدي لتقليل فاعليته حال وقوع حادث، إضافة إلى استدعاء 3684 مركبة "Nissan ألتيما" موديل 2014- 2015 لخلل في قفل غطاء المحرك قد يؤدي إلى انفتاح الغطاء بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

وسجلت أكبر كمية استدعاء تم الإعلان عنها، استدعاء 44450 مركبة "Toyota يارس" موديل 2006- 2009؛ لخلل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة؛ في حين كانت أكبر كمية استدعاء لسلع استهلاكية لــ143400 وحدة من حفائض "Huggies" للأطفال؛ لاحتمالية ذوبان صمغ اللاصق؛ مما قد يؤدي إلى تلاصق الحفائض مع بعضها.

وقد تعاونت وزارة التجارة والاستثمار -ممثلة في مركز الاستدعاء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة- في إطلاق حملة تصحيحية شملت 630 مركبة "Chevrolet ترافيرس" و338 مركبة "GMC أكاديا"؛ لخطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن المبينة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على المركبة الجديدة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التواصل الدوري مع وكلاء السيارات؛ للتأكد من سلامة مركباتهم دورياً، وخلوّها من أية عيوب مصنعية، وتحديث بياناتهم لدى الوكيل للتواصل معهم مستقبلاً؛ في حال كانت مركباتهم مشمولة في أي حملات استدعاء؛ وذلك لإصلاحها مجاناً ودون النظر لحالة ضمان المركبة.