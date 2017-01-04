"التجارة" تستدعي مسؤولي "سنكرز": عباراتكم خارجة عن الذوق العام

أخذت التعهُّد عليهم بعدم تكرار عبارات "مضيع" و"مهوي" و"فاصل"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاءها مسؤولي شركة "سنكرز"، بعد نشرها عبارات خارجة عن الذوق العام على شوكولاته سنكرز.



وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين: "‏لاحظت وزارة التجارة وجود عبارات خارجة عن الذوق العام على منتج شوكولاته، منها (مضيع ومهوي وفاصل)؛ فتم استدعاء الشركة، وتطبيق الإجراءات، وأخذ التعهد عليهم بعدم تكرار ذلك".



ونشر الحسين صورًا لمنتج الشوكولاته المعني.

