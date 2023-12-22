باشرت فرق وزارة التجارة والاستثمار اليوم بلاغاً من مواطن في الباحة عن مخالفة محل مخابز وحلويات بالمنطقة.
وضبطت الفرق داخل محل المخابز مخالفة إنتاج الحلويات والمعجنات بمكونات منتهية الصلاحية.
وتمت مصادرة 5386 مادة غذائية فاسدة، كما تم استدعاء صاحب المحل لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل
خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً
"التجارة" تضبط مخابز تنتج حلويات ومعجنات بمكونات منتهية الصلاحية في الباحة
تم مصادرة 5386 مادة غذائية فاسدة واستدعاء صاحب المحل
باشرت فرق وزارة التجارة والاستثمار اليوم بلاغاً من مواطن في الباحة عن مخالفة محل مخابز وحلويات بالمنطقة.
وضبطت الفرق داخل محل المخابز مخالفة إنتاج الحلويات والمعجنات بمكونات منتهية الصلاحية.
وتمت مصادرة 5386 مادة غذائية فاسدة، كما تم استدعاء صاحب المحل لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
باشرت فرق وزارة التجارة والاستثمار اليوم بلاغاً من مواطن في الباحة عن مخالفة محل مخابز وحلويات بالمنطقة.
تم مصادرة 5386 مادة غذائية فاسدة واستدعاء صاحب المحل
"التجارة" تضبط مخابز تنتج حلويات ومعجنات بمكونات منتهية الصلاحية في الباحة
باشرت فرق وزارة التجارة والاستثمار اليوم بلاغاً من مواطن في الباحة عن مخالفة محل مخابز وحلويات بالمنطقة.
وضبطت الفرق داخل محل المخابز مخالفة إنتاج الحلويات والمعجنات بمكونات منتهية الصلاحية.
وتمت مصادرة 5386 مادة غذائية فاسدة، كما تم استدعاء صاحب المحل لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.