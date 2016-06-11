"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية

وجّهت فرقها برصد وضبط المخالفات

أعلنت ‏وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.

‏ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة: ‏تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.