النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية

وجّهت فرقها برصد وضبط المخالفات

أعلنت ‏وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.

‏ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة: ‏تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية
سبق

أعلنت ‏وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.

‏ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة: ‏تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:13 PM

"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية

وجّهت فرقها برصد وضبط المخالفات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
50
23,290

أعلنت ‏وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.

‏ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، ‏واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة: ‏تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,769
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة