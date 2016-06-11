"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية
وجّهت فرقها برصد وضبط المخالفات
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.
ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة: تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.
"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية
عبدالله البرقاويسبق2017-06-10
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.
ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة: تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.
10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:13 PM
"التجارة": عقوبات لتخزين السلع والامتناع عن البيع.. بالتزامن مع الضريبة الانتقائية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية، التي تبدأ عند الثانية عشرة من صباح غد الأحد.
ووجهت الوزارة كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة؛ للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة: تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.