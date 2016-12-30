"التجارة": رسوم التبغ من اختصاص وزارات المالية بالخليج

أكدت عملها على زيادة مواصفات التبغ لتخفيف أضراره

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع أي ممارسات تجارية مخالفة؛ باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية.



وأكد "الحسين"، أن الوزارة تعمل باستمرار مع الجهات المختصة، إلى زيادة مواصفات التبغ؛ للحد من أضراره الصحية.



وكانت محلات تجارية، قد نفدت منها كميات كبيرة من السجائر؛ بعد شائعة رفع أسعار التبغ مع مطلع العام الميلادي الجديد.

