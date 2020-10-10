التحفظ على أم ضحايا حريق بناية جازان.. الجثث وُجدت عارية وبعضها مكبلة

منعت الجهات الأمنية والمختصة من دخول المنزل أثناء اشتعاله

تحفظت الجهات الأمنية المختصة على أم ضحايا حريق بناية سكنيّة في منطقة جازان بعد حصولها على رعايةٍ طبية، وذلك لدواعٍ أمنية فيما، لازال الأب يرقد بالمستشفى وطفل وطفلة آخران، فيما يخضع اثنان من أبنائها للرعاية من قبل إحدى الجهات المختصة.

وكانت الأم قد منعت الجهات الأمنية والمختصة من دخول المنزل أثناء اشتعاله ما اضطر رجال الأمن لاقتحامه وإنقاذ أبنائها المصابين وانتشال المتوفين في الحريق الذي نشب يوم أمس.

وكانت الأم تحت رقابة عدة جهات معنيّة منذ أيام وعرضت على الصحة النفسية بجازان للكشف عليها بعدما مارست تقييد أبنائها بالحبال والسير بهم في الشارع ورصدها عدة مرات شهود عيان.

وكشف ذوو الأم أن أحد أبناء الأم كان قد ابتعد عن أسرته ولجأ إليهم بعدما تعرض للعنف كبقية أشقائه، فيما قاموا على رعايته منذ سنواتٍ عدة، مشيرين إلى أنها اختفت عنهم منذ سنوات ولا يعلمون عنها شيئاً حتى خبر حادثة الحريق المأساوي.

وبدأت النيابة العامة بمنطقة جازان إجراءات التحقيق في قضية احتراق بناية سكنية بمدينة جازان عصر أمس، وذلك بعدما تقررت جنائية الحادث، فيما أشارت المصادر إلى أنه عثر على الجثث متجردة من الملابس وعثر على بعضها مكبلة وهو الأمر الذي أثار المحققين.

وكان قد كشف المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني تفاصيل الحريق الذي نشب في بناية سكنية بجازان.

وقال القحطاني: وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جيزان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع، حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثمان حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني .

وأشار إلى أنه نتج عن الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين، طفلان ورجل وامرأه، مبيناً أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعلاً وجنائياً.