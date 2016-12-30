"التحلية" تزيد المياه المحلاة في محطة ينبع بـ 100 ألف م3

بعد التنسيق مع "مياه المدينة المنورة" لأخذ كافة الاحتياطات

تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيادة كميات المياه المنتجه والمصدرة لمنطقة المدينة المنورة بما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.

وقالت المؤسسة: "تم التخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل لأعمال قد تستغرق 46 ساعة عمل متواصلة بدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 30-3-1438".

وأضافت: "جاء ذلك بعد التنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة لأخذ كافة الاحتياطات وتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدرة خلال فترة أعمال الربط".

وأردفت المؤسسة أن جهودها مستمرة في زيادة كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج في كافة محطاتها العاملة.