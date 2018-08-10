"التخصصات الصحية": بدء التقديم لاختبارات رخصة الممارسة المهنية 13 أغسطس

للطب البشري والأسنان وأخصائيي التمريض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إتاحة التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للطب البشري SMLE وطب الأسنان SDLE وأخصائيي التمريض SNLE والتي ستنعقد خلال الفترة من 13 وحتى 24 أغسطس 2017م.

وأوضحت "الهيئة" أن الاختبارات المذكورة لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات وكذلك يمكن أن تستخدم النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، حيث سيكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط (https://goo.gl/3ZUmQE).

وأشارت إلى أن المشمولين في التقديم من هم في السنة الدراسية الأخيرة أو في سنة الامتياز، حيث يتطلب إكمال نموذج أحقية الجلوس من الجامعة المعنية وإرفاقه ضمن متطلبات الاستمارة الإلكترونية.

ولفتت "الهيئة" إلى أن النتائج ستصدر خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع من انتهاء الفترة الاختبارية.