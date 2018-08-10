"التخصصات الصحية": بدء التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لرخصة الممارسة المهنية

للطب البشري والأسنان والتقديم إلكترونياً للمشمولين في السنة الدراسية الأخيرة والامتياز

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إتاحةَ التقديم للفترة الاختبارية الثالثة لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للطب البشري SMLE، وطب الأسنان SDLE، وأخصائي التمريض SNLE، والتي ستنعقد خلال الفترة من 13 وحتى 24 أغسطس 2017م.

وأوضحت "الهيئة" أن الاختبارات المذكورة لمن أراد الحصول على رخصة الممارسة المهنية في هذه التخصصات، وكذلك يمكن أن تُستخدم النتيجة عند التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية؛ حيث سيكون التقديم إلكترونياً عبر الرابط (https://goo.gl/3ZUmQE).

وأشارت الهيئة إلى أن المشمولين في التقديم مَن هم في السنة الدراسية الأخيرة، أو في سنة الامتياز؛ حيث يتطلب إكمال نموذج أحقية الجلوس من الجامعة المعنية وإرفاقه ضمن متطلبات الاستمارة الإلكترونية.

ولفتت "الهيئة" إلى أن النتائج ستصدر خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع من انتهاء الفترة الاختبارية.