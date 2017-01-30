"التدريب التقني" تمنع إقامة دورات العلاج بالطاقة في المعاهد والمراكز الأهلية

يشمل المنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب المتعلقة بالمجال

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، منع ممارسة وإقامة التدريب بالطاقة "الريكي" في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي؛ أن المنع يشمل استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.

وقال العتيبي: إنه ستتم متابعة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البالغ عددها 1000 مركز ومعهد أهلي بمختلف مناطق المملكة، للتأكّد من التزامها بالتعميم ولوائح وأنظمة التدريب المعمول بها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تقوم بجولات إشرافية مستمرة على منشآت التدريب الأهلية للتأكّد من سير العملية التدريبية بنجاح من جميع النواحي والاطلاع على البيئة التدريبية والتأكّد من تحقيقها معايير الجودة, ونفّذت الفرق المختصّة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 3500 زيارة إشرافية على منشآت التدريب الأهلي في جميع مناطق المملكة, إضافةّ إلى أن المؤسسة أتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكّد من سريان تراخيص منشآت التدريب ونظامية الدورات التدريبية واعتمادها عبر بوابة المؤسسة الإلكترونيّة، وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على جميع المعلومات قبل الالتحاق بأيٍّ من البرامج التدريبية.