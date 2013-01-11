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"التدريب التقني": 25% زيادة سنوية في ابتكارات المتدربين بالعشر سنوات الماضية

"العتيبي": نسعى للتوسع في خطة اكتشاف المواهب ودعمها بالكليات والمعاهد التقنية

 ارتفع عدد الابتكارات لمتدربي الكليات والمعاهد التقنية المقدمة في مسابقات الابتكارات التي تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من (40) إلى (250) ابتكاراً، بزيادة سنوية قدرها حوالى (25%)، على مدى العشرة أعوام الماضية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز جانب الموهبة والابتكار في البيئة التدريبية والاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروع تطوير الموهبة والابتكار بالكليات والمعاهد، بتوفير المعامل والورش المُجَهّزة لمساعدة المتدربين الموهوبين على تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين الذين يقومون بدورهم في تقديم الاستشارات الفنية ودعم المتدربين.

 

وأضاف "العتيبي" أن أبرز ابتكارات المتدربين خلال الفترة الماضية تَرَكّزت في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا، وأن المؤسسة تعمل على تنظيم المسابقات والجوائز المحلية للمبتكرين في مختلف المجالات التقنية والمهنية بشكل دوري وتحرص على مشاركتهم في المحافل والمعارض والمسابقات الدولية للابتكارات، كما تهيئ الفرص للمتدربين المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم وتبنيها من قِبَل الجهات الداعمة.

 

وقال: إن اهتمام المؤسسة بجوانب الابتكار والموهبة لا يقتصر فقط على المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التقنية؛ بل يشمل بقية فئة الشباب من المجتمع؛ حيث تقيم المؤسسة بشكل دوري المسابقة الوطنية للمهارات؛ بهدف التوعية بأهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وستنعقد المسابقة الوطنية هذا العام في مدينة جدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 23- 25 جمادى الأولى 1438هـ، وبدأت المؤسسة في استقبال طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني (www.saudiskills.sa).

 

وأشار إلى أن تحفيز المتدربين في جوانب الموهبة والابتكار يُعَد أحد أهم اهتمامات المؤسسة؛ حيث تُعقد في كل عام تدريبي منافسات بين مبتكري الكليات والمعاهد التقنية وتقيم المنتديات الدورية، التي يُثريها الخبراء والمختصون في الموهبة والابتكار؛ مما يتيح للمتدربين تبادل الخبرات والأفكار؛ مؤكداً أن المؤسسة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة؛ من أبرزها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني": 25% زيادة سنوية في ابتكارات المتدربين بالعشر سنوات الماضية
سبق

 ارتفع عدد الابتكارات لمتدربي الكليات والمعاهد التقنية المقدمة في مسابقات الابتكارات التي تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من (40) إلى (250) ابتكاراً، بزيادة سنوية قدرها حوالى (25%)، على مدى العشرة أعوام الماضية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز جانب الموهبة والابتكار في البيئة التدريبية والاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروع تطوير الموهبة والابتكار بالكليات والمعاهد، بتوفير المعامل والورش المُجَهّزة لمساعدة المتدربين الموهوبين على تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين الذين يقومون بدورهم في تقديم الاستشارات الفنية ودعم المتدربين.

 

وأضاف "العتيبي" أن أبرز ابتكارات المتدربين خلال الفترة الماضية تَرَكّزت في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا، وأن المؤسسة تعمل على تنظيم المسابقات والجوائز المحلية للمبتكرين في مختلف المجالات التقنية والمهنية بشكل دوري وتحرص على مشاركتهم في المحافل والمعارض والمسابقات الدولية للابتكارات، كما تهيئ الفرص للمتدربين المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم وتبنيها من قِبَل الجهات الداعمة.

 

وقال: إن اهتمام المؤسسة بجوانب الابتكار والموهبة لا يقتصر فقط على المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التقنية؛ بل يشمل بقية فئة الشباب من المجتمع؛ حيث تقيم المؤسسة بشكل دوري المسابقة الوطنية للمهارات؛ بهدف التوعية بأهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وستنعقد المسابقة الوطنية هذا العام في مدينة جدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 23- 25 جمادى الأولى 1438هـ، وبدأت المؤسسة في استقبال طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني (www.saudiskills.sa).

 

وأشار إلى أن تحفيز المتدربين في جوانب الموهبة والابتكار يُعَد أحد أهم اهتمامات المؤسسة؛ حيث تُعقد في كل عام تدريبي منافسات بين مبتكري الكليات والمعاهد التقنية وتقيم المنتديات الدورية، التي يُثريها الخبراء والمختصون في الموهبة والابتكار؛ مما يتيح للمتدربين تبادل الخبرات والأفكار؛ مؤكداً أن المؤسسة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة؛ من أبرزها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
10:07 AM
"العتيبي": نسعى للتوسع في خطة اكتشاف المواهب ودعمها بالكليات والمعاهد التقنية

"التدريب التقني": 25% زيادة سنوية في ابتكارات المتدربين بالعشر سنوات الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 ارتفع عدد الابتكارات لمتدربي الكليات والمعاهد التقنية المقدمة في مسابقات الابتكارات التي تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من (40) إلى (250) ابتكاراً، بزيادة سنوية قدرها حوالى (25%)، على مدى العشرة أعوام الماضية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز جانب الموهبة والابتكار في البيئة التدريبية والاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروع تطوير الموهبة والابتكار بالكليات والمعاهد، بتوفير المعامل والورش المُجَهّزة لمساعدة المتدربين الموهوبين على تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين الذين يقومون بدورهم في تقديم الاستشارات الفنية ودعم المتدربين.

 

وأضاف "العتيبي" أن أبرز ابتكارات المتدربين خلال الفترة الماضية تَرَكّزت في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا، وأن المؤسسة تعمل على تنظيم المسابقات والجوائز المحلية للمبتكرين في مختلف المجالات التقنية والمهنية بشكل دوري وتحرص على مشاركتهم في المحافل والمعارض والمسابقات الدولية للابتكارات، كما تهيئ الفرص للمتدربين المبتكرين لتسويق ابتكاراتهم وتبنيها من قِبَل الجهات الداعمة.

 

وقال: إن اهتمام المؤسسة بجوانب الابتكار والموهبة لا يقتصر فقط على المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد التقنية؛ بل يشمل بقية فئة الشباب من المجتمع؛ حيث تقيم المؤسسة بشكل دوري المسابقة الوطنية للمهارات؛ بهدف التوعية بأهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وستنعقد المسابقة الوطنية هذا العام في مدينة جدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 23- 25 جمادى الأولى 1438هـ، وبدأت المؤسسة في استقبال طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني (www.saudiskills.sa).

 

وأشار إلى أن تحفيز المتدربين في جوانب الموهبة والابتكار يُعَد أحد أهم اهتمامات المؤسسة؛ حيث تُعقد في كل عام تدريبي منافسات بين مبتكري الكليات والمعاهد التقنية وتقيم المنتديات الدورية، التي يُثريها الخبراء والمختصون في الموهبة والابتكار؛ مما يتيح للمتدربين تبادل الخبرات والأفكار؛ مؤكداً أن المؤسسة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة؛ من أبرزها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

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