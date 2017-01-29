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"التدريب المهني " تشارك في "جنادرية ٣١" بدورات مجانية وأكاديمية للطفل

"الفهيد ": المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة والذي تنطلق فعالياته في الرابع من شهر جمادى الأولى الجاري، وذلك بتنظيم بدورات مجانية وأكاديمية تقنية للطفل.


وأعرب محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تشرف المؤسسة بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً أن المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة ويحظى باهتمام ومشاركة العديد من دول العالم.


وأضاف الفهيد أن مشاركة المؤسسة ستكون فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مجال التدريب لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل ورفع المستوى المهاري للمواطنين ,موضحاً أن المؤسسة بدأ استعدادها للمشاركة في المهرجان منذ وقت مبكر لتكون متميزة عن الأعوام السابقة.
 
وأشار محافظ المؤسسة إلى أن أنشطة وفعاليات جناح المؤسسة هذا العام ستكون متنوعة وذات قيمة وفائدة عالية للزوار حيث سيتضمن الجناح دورات تدريبية وورش عمل يومية مجانية، ومنصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات , وأكاديمية الطفل التقنية.
 
وأوضح الفهيد أن من أبرز مايميز مقر المؤسسة أنه تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية حيث عمل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية ,سيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان ,مضيفاً أن مقر المؤسسة هذا العام سيتضمن منصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة بالجناح.
 

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"التدريب المهني " تشارك في "جنادرية ٣١" بدورات مجانية وأكاديمية للطفل
سبق

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة والذي تنطلق فعالياته في الرابع من شهر جمادى الأولى الجاري، وذلك بتنظيم بدورات مجانية وأكاديمية تقنية للطفل.


وأعرب محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تشرف المؤسسة بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً أن المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة ويحظى باهتمام ومشاركة العديد من دول العالم.


وأضاف الفهيد أن مشاركة المؤسسة ستكون فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مجال التدريب لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل ورفع المستوى المهاري للمواطنين ,موضحاً أن المؤسسة بدأ استعدادها للمشاركة في المهرجان منذ وقت مبكر لتكون متميزة عن الأعوام السابقة.
 
وأشار محافظ المؤسسة إلى أن أنشطة وفعاليات جناح المؤسسة هذا العام ستكون متنوعة وذات قيمة وفائدة عالية للزوار حيث سيتضمن الجناح دورات تدريبية وورش عمل يومية مجانية، ومنصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات , وأكاديمية الطفل التقنية.
 
وأوضح الفهيد أن من أبرز مايميز مقر المؤسسة أنه تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية حيث عمل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية ,سيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان ,مضيفاً أن مقر المؤسسة هذا العام سيتضمن منصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة بالجناح.
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
10:45 PM
"الفهيد ": المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة

"التدريب المهني " تشارك في "جنادرية ٣١" بدورات مجانية وأكاديمية للطفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة والذي تنطلق فعالياته في الرابع من شهر جمادى الأولى الجاري، وذلك بتنظيم بدورات مجانية وأكاديمية تقنية للطفل.


وأعرب محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن تشرف المؤسسة بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مؤكداً أن المهرجان أصبح واجهة حضارية وثقافية مشرقة للمملكة ويحظى باهتمام ومشاركة العديد من دول العالم.


وأضاف الفهيد أن مشاركة المؤسسة ستكون فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مجال التدريب لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل ورفع المستوى المهاري للمواطنين ,موضحاً أن المؤسسة بدأ استعدادها للمشاركة في المهرجان منذ وقت مبكر لتكون متميزة عن الأعوام السابقة.
 
وأشار محافظ المؤسسة إلى أن أنشطة وفعاليات جناح المؤسسة هذا العام ستكون متنوعة وذات قيمة وفائدة عالية للزوار حيث سيتضمن الجناح دورات تدريبية وورش عمل يومية مجانية، ومنصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وقسم خاص بتدريب المرأة، ومسرح للفعاليات , وأكاديمية الطفل التقنية.
 
وأوضح الفهيد أن من أبرز مايميز مقر المؤسسة أنه تجهيزه بشكل كامل بأيد سعودية حيث عمل على تنفيذه مدربون متخصصون من الكليات والمعاهد التقنية ,سيشرفون على صيانته خلال فترة المهرجان ,مضيفاً أن مقر المؤسسة هذا العام سيتضمن منصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم وذلك في إطار حرص المؤسسة على أن تستفيد أكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة بالجناح.
 

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