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الترخيص لأول جمعية خيرية تعنى بـ "زراعة القوقعة" في المملكة

تتضمن أهدافها توفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للأهالي

منحت وزارة العمل تصريحاً لإنشاء أول جمعية للأطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرياض، يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وأقيمت مراسم انتخابات الجمعية في غرفة الرياض ممثلة في إدارة خدمة المجتمع، بعدما رخصت الوزارة لتطوير العمل التنموي في المملكة والجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل.

 

وقد انتخب نايف الوسمي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية فيما انتخاب الدكتور حسن بن علي الشهري نائبًا للرئيس وعبدالله بن عليان الأسود أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله حجر وصالح بن عايض العنزي، فيصل بن صالح المطرودي، فواز بن محمد المالكي، ساره بن محمد آل حامد، وإيلاف عبدالرحمن نجم الدين.

 

وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكرا، والشراكة مع الجهات الحكومية لإيجاد أنشطة مجتمعية لأفراد هذه الفئة من المجتمع، وكذلك توفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للأهالي، مع التركيز على التعاون في دعم القضايا الخاصة بحالات القوقعة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.

 

ودخلت العديد من الجمعيات الخيرية حيز تنفيذ نشاطاتها بعد الترخيص الرسمي لها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها، ضمن تطبيق الوزارة لرؤية المملكة 2030 التي تتضمن زيادة عدد الجمعيات الخيرية والأهلية غير الربحية التي لا يتعدى عددها الحالي ألف جمعية.

 

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الترخيص لأول جمعية خيرية تعنى بـ "زراعة القوقعة" في المملكة
سبق

منحت وزارة العمل تصريحاً لإنشاء أول جمعية للأطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرياض، يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وأقيمت مراسم انتخابات الجمعية في غرفة الرياض ممثلة في إدارة خدمة المجتمع، بعدما رخصت الوزارة لتطوير العمل التنموي في المملكة والجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل.

 

وقد انتخب نايف الوسمي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية فيما انتخاب الدكتور حسن بن علي الشهري نائبًا للرئيس وعبدالله بن عليان الأسود أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله حجر وصالح بن عايض العنزي، فيصل بن صالح المطرودي، فواز بن محمد المالكي، ساره بن محمد آل حامد، وإيلاف عبدالرحمن نجم الدين.

 

وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكرا، والشراكة مع الجهات الحكومية لإيجاد أنشطة مجتمعية لأفراد هذه الفئة من المجتمع، وكذلك توفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للأهالي، مع التركيز على التعاون في دعم القضايا الخاصة بحالات القوقعة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.

 

ودخلت العديد من الجمعيات الخيرية حيز تنفيذ نشاطاتها بعد الترخيص الرسمي لها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها، ضمن تطبيق الوزارة لرؤية المملكة 2030 التي تتضمن زيادة عدد الجمعيات الخيرية والأهلية غير الربحية التي لا يتعدى عددها الحالي ألف جمعية.

 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
05:43 PM
تتضمن أهدافها توفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للأهالي

الترخيص لأول جمعية خيرية تعنى بـ "زراعة القوقعة" في المملكة

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زيد الخمشي - الرياض
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4,262

منحت وزارة العمل تصريحاً لإنشاء أول جمعية للأطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرياض، يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وأقيمت مراسم انتخابات الجمعية في غرفة الرياض ممثلة في إدارة خدمة المجتمع، بعدما رخصت الوزارة لتطوير العمل التنموي في المملكة والجمعية الخيرية لإكرام عابري السبيل.

 

وقد انتخب نايف الوسمي رئيسا لمجلس إدارة الجمعية فيما انتخاب الدكتور حسن بن علي الشهري نائبًا للرئيس وعبدالله بن عليان الأسود أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله حجر وصالح بن عايض العنزي، فيصل بن صالح المطرودي، فواز بن محمد المالكي، ساره بن محمد آل حامد، وإيلاف عبدالرحمن نجم الدين.

 

وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن القوقعة وأهمية زراعتها للأطفال فاقدي السمع مبكرا، والشراكة مع الجهات الحكومية لإيجاد أنشطة مجتمعية لأفراد هذه الفئة من المجتمع، وكذلك توفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي للأهالي، مع التركيز على التعاون في دعم القضايا الخاصة بحالات القوقعة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.

 

ودخلت العديد من الجمعيات الخيرية حيز تنفيذ نشاطاتها بعد الترخيص الرسمي لها بمعرفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها، ضمن تطبيق الوزارة لرؤية المملكة 2030 التي تتضمن زيادة عدد الجمعيات الخيرية والأهلية غير الربحية التي لا يتعدى عددها الحالي ألف جمعية.

 

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