"التعاوني" بالظهران يُسير أولى رحلاته للمسلمين الجدد إلى مكة

يفطّر سبعة آلاف صائم يومياً

يفطر أكثر من سبعة آلاف صائم، يومياً، من مختلف الجنسيات واللغات، في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمخيم "إفطار ودعوة"، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران، تحت شعار: "بل ندعوهم".

تم تجهيز المقر وإعداد الخيام، وفقاً لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة، واتباعاً لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقال المدير التنفيذي للمخيم عبدالعزيز بن عبود باعاصم، إن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز 180 متطوعاً، ما بين مواطن ومقيم، تدربوا على حسن التعامل مع الزوار والصائمين، بالتعامل والتواصل بأسلوب راقٍ يمثل أخلاق الصائم.

يُذكر أنه في يوم الخميس الماضي، سيّر المكتب التعاوني بالظهران، أولى قوافل المسلمين الجدد، إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، ضمّت أربع حافلات تقل 192 معتمراً من الجنسيات والجاليات المختلفة، وتستمر تلك الرحلات بمعدل أسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك.