النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاوني" بالظهران يُسير أولى رحلاته للمسلمين الجدد إلى مكة

يفطّر سبعة آلاف صائم يومياً

يفطر أكثر من سبعة آلاف صائم، يومياً، من مختلف الجنسيات واللغات، في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمخيم "إفطار ودعوة"، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران، تحت شعار: "بل ندعوهم".

تم تجهيز المقر وإعداد الخيام، وفقاً لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة، واتباعاً لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقال المدير التنفيذي للمخيم عبدالعزيز بن عبود باعاصم، إن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز 180 متطوعاً، ما بين مواطن ومقيم، تدربوا على حسن التعامل مع الزوار والصائمين، بالتعامل والتواصل بأسلوب راقٍ يمثل أخلاق الصائم.

يُذكر أنه في يوم الخميس الماضي، سيّر المكتب التعاوني بالظهران، أولى قوافل المسلمين الجدد، إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، ضمّت أربع حافلات تقل 192 معتمراً من الجنسيات والجاليات المختلفة، وتستمر تلك الرحلات بمعدل أسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التعاوني" بالظهران يُسير أولى رحلاته للمسلمين الجدد إلى مكة
سبق

يفطر أكثر من سبعة آلاف صائم، يومياً، من مختلف الجنسيات واللغات، في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمخيم "إفطار ودعوة"، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران، تحت شعار: "بل ندعوهم".

تم تجهيز المقر وإعداد الخيام، وفقاً لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة، واتباعاً لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقال المدير التنفيذي للمخيم عبدالعزيز بن عبود باعاصم، إن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز 180 متطوعاً، ما بين مواطن ومقيم، تدربوا على حسن التعامل مع الزوار والصائمين، بالتعامل والتواصل بأسلوب راقٍ يمثل أخلاق الصائم.

يُذكر أنه في يوم الخميس الماضي، سيّر المكتب التعاوني بالظهران، أولى قوافل المسلمين الجدد، إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، ضمّت أربع حافلات تقل 192 معتمراً من الجنسيات والجاليات المختلفة، وتستمر تلك الرحلات بمعدل أسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
05:52 PM

"التعاوني" بالظهران يُسير أولى رحلاته للمسلمين الجدد إلى مكة

يفطّر سبعة آلاف صائم يومياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
0
397

يفطر أكثر من سبعة آلاف صائم، يومياً، من مختلف الجنسيات واللغات، في مقر المدينة الصناعية الثانية بالدمام، بمخيم "إفطار ودعوة"، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران، تحت شعار: "بل ندعوهم".

تم تجهيز المقر وإعداد الخيام، وفقاً لقواعد وأنظمة الأمن والسلامة، واتباعاً لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة ذات العلاقة.

وقال المدير التنفيذي للمخيم عبدالعزيز بن عبود باعاصم، إن عدد المتطوعين في المخيم يتجاوز 180 متطوعاً، ما بين مواطن ومقيم، تدربوا على حسن التعامل مع الزوار والصائمين، بالتعامل والتواصل بأسلوب راقٍ يمثل أخلاق الصائم.

يُذكر أنه في يوم الخميس الماضي، سيّر المكتب التعاوني بالظهران، أولى قوافل المسلمين الجدد، إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، ضمّت أربع حافلات تقل 192 معتمراً من الجنسيات والجاليات المختلفة، وتستمر تلك الرحلات بمعدل أسبوعي طيلة شهر رمضان المبارك.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,769
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة