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"التعاون الإسلامي" تشيد بعملية حيي "الحرازات" و"النسيم" في جدة

العثيمين: خبرة رجال الأمن بالمملكة جنّبت السكان والمنطقة خسائر فادحة

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بالعملية الأمنية النوعية التي نفذّتها الجهات الأمنية في محافظة جدة بالمملكة، وأسفرت عن سقوط وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في حيي الحرازات والنسيم.

 

وقال: إن خبرة رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب وأوكاره أدّت إلى التعامل مع الموقف بحِنكة، حيث جنّبت السكان، والمنطقة وقوع خسائر فادحة، خاصة أن أحد الوكرين كان معملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

 

وجدّد الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم، وكذا المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات مشتركة وحازمة لمكافحة آفتَي الإرهاب والتطرُّف اللتين تُمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

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"التعاون الإسلامي" تشيد بعملية حيي "الحرازات" و"النسيم" في جدة
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بالعملية الأمنية النوعية التي نفذّتها الجهات الأمنية في محافظة جدة بالمملكة، وأسفرت عن سقوط وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في حيي الحرازات والنسيم.

 

وقال: إن خبرة رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب وأوكاره أدّت إلى التعامل مع الموقف بحِنكة، حيث جنّبت السكان، والمنطقة وقوع خسائر فادحة، خاصة أن أحد الوكرين كان معملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

 

وجدّد الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم، وكذا المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات مشتركة وحازمة لمكافحة آفتَي الإرهاب والتطرُّف اللتين تُمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:29 PM
العثيمين: خبرة رجال الأمن بالمملكة جنّبت السكان والمنطقة خسائر فادحة

"التعاون الإسلامي" تشيد بعملية حيي "الحرازات" و"النسيم" في جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ بالعملية الأمنية النوعية التي نفذّتها الجهات الأمنية في محافظة جدة بالمملكة، وأسفرت عن سقوط وكرين إرهابيين لخلية إرهابية في حيي الحرازات والنسيم.

 

وقال: إن خبرة رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب وأوكاره أدّت إلى التعامل مع الموقف بحِنكة، حيث جنّبت السكان، والمنطقة وقوع خسائر فادحة، خاصة أن أحد الوكرين كان معملاً لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

 

وجدّد الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، داعياً الحكومات في جميع أنحاء العالم، وكذا المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات مشتركة وحازمة لمكافحة آفتَي الإرهاب والتطرُّف اللتين تُمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

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