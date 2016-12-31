التعاون والفتح يهددان صدارة ووصافة الهلال والأهلي

في الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل

تُستكمل مباريات الجولة الـ١٥ من دوري جميل للمحترفين مساء اليوم بمواجهتين على النحو الآتي:



الأهلي - الفتح

يستضيف الأهلي نظيره الفتح عند الساعة الـ7:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



الأهلي يحتل المركز الثاني بـ٣١، ويطمح لمواصلة الانتصارات للمحافظة على فارق النقاط مع الهلال المتصدر والاتحاد الثالث.



أما الفتح فيأتي في المركز الرابع عشر بـ٨ نقاط. ويعيش الفريق وضعًا نفسيًّا صعبًا رغم المستويات التي قدمها في مبارياته الأخيرة.



الهلال - التعاون

يسعى فريق الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب، وذلك عندما يستضيف التعاون الساعة الـ7:50 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.



الهلال يحتل المركز الأول بـ٣٤ نقطة، ويريد مصالحة جماهيره بعد الخروج من مسابقة كأس ولي العهد على حساب غريمه التقليدي النصر.



أما التعاون فيأتي سابعًا بـ١٨ نقطة، ويقدم مستويات فنية رائعة في الفترة الماضية.