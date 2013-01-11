"التعليم" تطلق دفعات برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات" في أمريكا وكندا

بمشاركة ما يقرب من 300 معلم ومرشد طلابي وقائد مدرسي ومشرف تربوي

‏‏أطلقت وزارة التعليم دفعات برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات" في أمريكا وكندا بمشاركة ما يقرب من 300 معلم ومرشد طلابي وقائد مدرسي ومشرف تربوي.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي: "ستكون بداية البرنامج إن شاء الله في بريطانيا في 26/ 1/ 2017، ‏وفي أستراليا في 26/ 2/ 2017، ‏ويتبعهما في فنلندا في 27/ 5/ 2017".



‏وأضاف في تغريدات عبر حسابه بـ"توتير" أن الوزارة تعمل على متابعة تقييم المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات"، واستمرار تنفيذه في السنوات القادمة بإذن الله، متمنياً التوفيق للمعلمين والمعلمات الذين التحقوا ببرنامج "خبرات" وباشروا الدول التي ابتعثوا إليها، ‏وكذلك لمن سيلحقون بهم قريباً.



وكانت الملحقيات السعودية في كل من كندا وأمريكا في استقبال المرشحين، وسيعقد الملحق الثقافي بكندا اليوم لقاء مع المعلمين المشاركين في الجامعات الكندية.



